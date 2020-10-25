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Человек пострадал в результате применения светошумовых гранат в Минске

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Как минимум один человек пострадал в воскресенье, 25 октября, в Минске, когда правоохранители применили светошумовые гранаты для разгона акции протеста сторонников оппозиции на улице Орловской. Об этом сообщает оппозиционное белорусское издание «Наша нива».

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По данным издания, потерпевший получил травму голени от осколков светошумовой гранаты. Пострадавшему помогли выбраться из опасной зоны.

Правоохранительные органы применили спецсредства против протестующих в воскресенье вблизи Центрального РУВД. Спецсредства использовались «для пресечения противоправных действий», отметили в МВД республики.

Кроме того, правоохранители поводят задержания на улице Орловской, отмечает ТАСС.

Перед протестной акцией утром в воскресенье в центр Минска была стянута спецтехника, закрыты 12 станций метро. Правоохранители взяли под контроль три главные площади — Победы, Октябрьскую и Независимости.

В воскресенье истекает срок ультиматума, выдвинутого властям республики экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка действующего главы государства Александра Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Светлана Тихановская получила 10,12% и заняла второе место. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

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