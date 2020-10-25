Человек пострадал в результате применения светошумовых гранат в Минске

Как минимум один человек пострадал в воскресенье, 25 октября, в Минске, когда правоохранители применили светошумовые гранаты для разгона акции протеста сторонников оппозиции на улице Орловской. Об этом сообщает оппозиционное белорусское издание «Наша нива».

По данным издания, потерпевший получил травму голени от осколков светошумовой гранаты. Пострадавшему помогли выбраться из опасной зоны.

Правоохранительные органы применили спецсредства против протестующих в воскресенье вблизи Центрального РУВД. Спецсредства использовались «для пресечения противоправных действий», отметили в МВД республики.

Кроме того, правоохранители поводят задержания на улице Орловской, отмечает ТАСС.

Перед протестной акцией утром в воскресенье в центр Минска была стянута спецтехника, закрыты 12 станций метро. Правоохранители взяли под контроль три главные площади — Победы, Октябрьскую и Независимости.

В воскресенье истекает срок ультиматума, выдвинутого властям республики экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка действующего главы государства Александра Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Светлана Тихановская получила 10,12% и заняла второе место. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.