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Ряд станций метро в Минске закрыли перед акцией протеста
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Ряд станций метро в Минске закрыли перед акцией протеста

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Несколько станций метро в Минске закрыли в преддверии акции протеста, которую оппозиция намерена провести днем в воскресенье, 25 октября. На данный момент не работают 12 из 29 станций, сообщает пресс-служба минской подземки в своем Telegram-канале.

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«В 12:30 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Академия наук», «Парк Челюскинцев», «Первомайская», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная» и «Пушкинская». Поезда следуют без остановки на данных станциях», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в центр Минска стягивают спецтехнику и силовиков перед протестной акцией. Правоохранители собираются взять под контроль три главные площади в столице Белоруссии — Победы, Октябрьской и Независимости.

В воскресенье истекает срок ультиматума, выдвинутого властям республики экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

13 октября она заявила, что если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых отставка действующего главы государства Александра Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Светлана Тихановская получила 10,12% и заняла второе место. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

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