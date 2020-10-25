Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Москве еще 2614 человек вылечились от COVID-19
Общество
Спасенных с танкера в Азовском море доставили в порт Кавказ
Общество
В России выявили еще 16 710 случаев заболевания COVID-19
Общество
На Сахалине жильцы затопленных после циклона домов получат компенсации
Общество
Школы в Кузбассе переведут на дистанционное обучение из-за COVID-19
Сюжет:

В центр Минска стягивают спецтехнику и силовиков перед акцией протеста

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Минске заметили колонну спецтехники и автобусов с силовиками, которая движется к центру города в преддверии несанкционированной протестной акции, которую оппозиция намерена провести днем в воскресенье, 25 октября.

Быстро не будет: протестующие в Минске снова сменили тактику
Почему работа над изменениями в Конституцию не успокаивает противников Лукашенко

Колонна движется по проспекту Независимости к Дому правительства Белоруссии, пишет ТАСС. Отмечается, что правоохранители намерены взять под контроль площади в столице республики.

Транспортное движение на улицах, прилегающих к проспекту Независимости, перекрыты с утра воскресенья, отмечает «РИА Новости». На площадях Победы, Октябрьской и Независимости дежурит милиция, выставлены ограждения.

В воскресенье истекает срок ультиматума, выдвинутого властям республики экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

13 октября она заявила, что если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка действующего главы государства Александра Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Светлана Тихановская получила 10,12% и заняла второе место. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020