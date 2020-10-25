В центр Минска стягивают спецтехнику и силовиков перед акцией протеста

В Минске заметили колонну спецтехники и автобусов с силовиками, которая движется к центру города в преддверии несанкционированной протестной акции, которую оппозиция намерена провести днем в воскресенье, 25 октября.

Колонна движется по проспекту Независимости к Дому правительства Белоруссии, пишет ТАСС. Отмечается, что правоохранители намерены взять под контроль площади в столице республики.

Транспортное движение на улицах, прилегающих к проспекту Независимости, перекрыты с утра воскресенья, отмечает «РИА Новости». На площадях Победы, Октябрьской и Независимости дежурит милиция, выставлены ограждения.

В воскресенье истекает срок ультиматума, выдвинутого властям республики экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

13 октября она заявила, что если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка действующего главы государства Александра Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Светлана Тихановская получила 10,12% и заняла второе место. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.