Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула ультиматум действующему главе государства Александру Лукашенко. Свои требования она изложила во вторник, 13 октября, в своем Telegram-канале.

Так, Тихановская заявила, что дает правительству главы государства 13 дней для выполнения трех требований.

«1. Лукашенко должен объявить об уходе. 2. Насилие на улицах должно остановиться полностью. 3. Все политзаключенные должны быть освобождены», — написала она.

В случае если указанные требования не будут выполнены, то «вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом», а 26 октября начнется национальная забастовка предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах, добавила оппозиционер.

Днем ранее Тихановская рассказала, в чем видит суть возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, это были бы переговоры о том, чтобы Москва не вмешивалась в дела Минска.

О намерении встретиться с российским лидером Тихановская заявила 5 октября. Она рассказала, что хочет понять, почему Путин поддерживает Лукашенко.

В Кремле же позднее сообщили, что каких-либо контактов у президента РФ с Тихановской не планируется.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента, напоминает «Газета.ру». Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.