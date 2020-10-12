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Тихановская обозначила позицию на возможных переговорах с Путиным

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, в чем видит суть возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она рассказала в понедельник, 12 октября, в интервью TUT.by.

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«Мои, то есть переговоры белорусов с Путиным, это не переговоры «вы убираете [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, мы вам сдаем страну». Нет, ни в коем случае. Это переговоры о том, чтобы Россия не вмешивалась в дела Беларуси, дала возможность нам самим решить свое будущее», — сказала она.

По словам Тихановской, она всегда заявляла, что белорусы «не против России, да и в России... это понимают», передает RT.

«Беларусь от России никуда не денется, стену мы не построим», — заключила она.

29 сентября Тихановская встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 6 октября она провела встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

5 октября бывший кандидат заявила, что хочет встретиться с Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает Александра Лукашенко. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что каких-либо контактов у президента с Тихановской не планируется.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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