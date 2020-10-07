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Песков заявил об отсутствии планов по контактам Путина и Тихановской

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Какие-либо контакты российского лидера Владимира Путина с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской не планируются. Об этом в среду, 7 октября, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Госпожа Тихановская не находится в Белоруссии, вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Белоруссии. Каких-либо контактов не планируется», ― сказал он.

Песков отметил, что на данный момент Тихановская находится на территории Евросоюза, активно путешествует по странам и встречается с главами государств и правительств, которые в свою очередь считают действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко нелегитимным.

Накануне Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, а 29 сентября — с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе. В частности, французскому лидеру оппозиционерка предложила провести переговоры об организации новых президентских выборов в Белоруссии на платформе ОБСЕ.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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