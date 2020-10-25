Очевидцы сообщили о задержаниях в ходе протестов в Минске

Белорусские правоохранители начали массовые задержания после применения спецсредств против участников несанкционированной акции протеста в Минске. Об этом вечером в воскресенье, 25 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев происходящего.

По их рассказам, силовики применили против демонстрантов светошумовые гранаты, после чего люди бросились в близлежащие дворы.

«В отдельных случаях гранаты взорвались прямо под ногами у протестующих, некоторые так и остались стоять в дыму. Остальные бросились врассыпную. Следом за этим начались массовые задержания, людей хватали и тащили в автобусы», — рассказал агентству один из свидетелей.

При этом другой очевидец утверждает, что на его глазах милиция задержала «не менее 10 человек».

Ранее в этот же день в МВД Белоруссии заявляли о применении спецсредств на улице Орловской для «пресечения противоправных действий протестующих» в Минске. Также неофициально сообщалось об одном пострадавшем. Улица Орловская ведет от площади Бангалор к Дворцу независимости — резиденции президента страны.

Перед протестной акцией утром в воскресенье в центр Минска была стянута спецтехника, закрыты 12 станций метро. Правоохранители взяли под контроль три главные площади — Победы, Октябрьскую и Независимости.

В воскресенье истекает срок ультиматума, выдвинутого властям республики экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка действующего главы государства Александра Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Светлана Тихановская получила 10,12% и заняла второе место. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.