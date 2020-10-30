Лукашенко заявил о готовности мобилизовать все силы для защиты страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в современном мире войны начинаются с расшатывания государства изнутри, он добавил, что готов мобилизовать все силы для защиты страны. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает агентство «БелТА».

«Я хочу, чтобы не только присутствующие сегодня сотрудники внутренних дел, но и армия поняла, что война — это не та война, которая была, что она начиналась с внешней агрессии. Любая война начнется изнутри. Ее так и готовили у нас. Поэтому все должны понимать, что мы мобилизуем всё, что у нас есть, для того, чтобы защитить свою страну, свою землю и свои семьи, своих детей. Я хочу, чтобы вы это понимали», — сказал Лукашенко на встрече с коллективом МВД.

Он отметил, что на западе страны «неспокойно», и напомнил о ситуации на западных рубежах в конце лета, когда пришлось принимать решение о дополнительной переброске туда войск. Президент Белоруссии добавил, что принял к сведению слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что не стоит опасаться военной угрозы со стороны НАТО.

«Но они же шевелятся там. Вы же посмотрите: как только началась у нас заваруха… Виктор Хренин (министр обороны Белоруссии. — Ред.) больше это знает. Я ему говорю: немедленно приводи армию в чувства, немедленно нужно поднять те части, которые у нас сегодня боеготовы и которые сегодня развернуты по полной программе. И мы вынуждены были вывести половину армии на западном направлении. Утихомирились, поняли, что мы шутить с ними не намерены», — подчеркнул Лукашенко.

Накануне Лукашенко поручил усилить безопасность границ страны, но не превращать ее в «железный занавес», а также обеспечить общественную безопасность в регионах, в частности, усилить работу народных дружин.

Ранее в октябре глава республики выразил уверенность, что стачки рабочих на заводах финансируются из-за рубежа, в частности, средства поступают из Литвы и Польши. Также Лукашенко заявил, что страна находится в состоянии войны, поэтому силовикам стоит применять летальное огнестрельное оружие.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не признала итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.