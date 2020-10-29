В Лионе задержали планировавшего нападение вооруженного мужчину

Полицейские задержали во французском городе Лион вооруженного ножом мужчину, который готовился совершить нападение. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает издание LyonMag.

Уточняется, что при себе задержанный имел нож с лезвием около 30 см. Мужчину задержали у вокзала Перраш. Он хотел сесть в трамвай и совершить там нападение.

По данным издания, 26-летний задержанный планировал совершить нападение в трамвае. Отмечается, что подозреваемый, вероятно, является выходцем из Афганистана. Полиция ведет расследование. В настоящее время следователи изучают содержимое телефона задержанного, чтобы выявить связи в стране и за ее пределами.

На задержание в Twitter отреагировал мэр 2-го округа Лиона Пьер Оливер.

«Спасибо полиции за эффективное вмешательство, которое позволило избежать новой трагедии», — написал Оливер.

Утром в четверг, 29 октября, неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Уточняется, что нападавший обезглавил женщину. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. Во время задержания он был ранен.

За последние две недели это второе нападение во Франции. 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.