Жертвами нападения мужчины с ножом в Ницце стали три человека

Число погибших в результате нападения неизвестного с ножом в центре Ниццы увеличилось до трех человек. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил источник BFMTV в правоохранительных органах.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози в своем Twitter подтвердил гибель трех человек. По его словам, двое из них погибли непосредственно внутри базилики, в том числе священник.

Нападение произошло в 9:00 по местному времени (11:00 мск) возле базилики Нотр-Дам. Изначально сообщалось об одном убитом и нескольких раненых, затем количество погибших начало расти.

Как пишет издание The Daily Mail, две жертвы нападения были обезглавлены.

Как заявил Эстрози, предполагаемый злоумышленник был арестован муниципальной полицией. Градоначальник уточнил, что произошедшее можно считать террористическим актом.

По данным телеканала, в ходе задержания нападавший получил ранения и был доставлен в одну из местных больниц.

Территория около церкви оцеплена. Власти призывают местных жителей держаться подальше от района нападения.

16 октября в пригороде Парижа мужчина обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин. Среди причин случившегося называется показ преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда во время обсуждения свободы слова на лекциях. Нападение власти Франции расценили как «теракт исламиста».