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Число погибших при нападении мужчины с ножом в Ницце увеличилось до двух

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Жертвами нападения с мужчины с ножом возле базилики Нотр-Дам в Ницце стали два человека. Смертельные ножевые ранения получили мужчина и женщина. Об этом в четверг, сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

Ранее сообщалось об одном погибшем и нескольких раненых.

Нападение произошло в 9:00 по местному времени (11:00 мск). Как заявил мэр Ниццы Кристиан Эстрози, предполагаемый злоумышленник был арестован муниципальной полицией. Градоначальник уточнил, что произошедшее можно считать террористическим актом. Территория около церкви оцеплена.

Власти призывают местных жителей держаться подальше от района нападения.

16 октября в пригороде Парижа мужчина обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин. Среди причин случившегося называется показ преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда во время обсуждения свободы слова на лекциях. Нападение власти Франции расценили как «теракт исламиста».

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