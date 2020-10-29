Один человек погиб в результате нападения мужчины с ножом в Ницце

Неизвестный мужчина напал на людей во французской Ницце, один человек погиб. Об этом сообщил в четверг, 29 октября, телеканал BFM.TV.

Известно о нескольких пострадавших. По данным полиции, нападение произошло возле базилики Нотр-Дам в 9:00 по местному времени (11:00 мск). Предполагаемый злоумышленник арестован муниципальной полицией, уточняет на своей странице в Twitter мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

Как уточнил мэр Ниццы, произошедшее можно считать террористическим актом. Территория около церкви оцеплена.

По данным нескольких источников в полиции, погибла женщина, ее обезглавили перед базиликой, сообщил портал Actu17. Как отмечается, нападавший ликвидирован силовиками.

16 октября в пригороде Парижа мужчина обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин. Среди причин случившегося называется показ преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда во время обсуждения свободы слова на лекциях. Нападение власти Франции расценили как «теракт исламиста».

После случившегося президент Франции Эммануэль Макрон предложил ужесточить в стране контроль за финансированием мечетей, а также создать организацию, позволяющую построить «просвещенный ислам».