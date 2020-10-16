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В Париже неизвестный обезглавил человека

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В муниципалитете Эранья на окраине Парижа неизвестный, выкрикивая исламистские лозунги, обезглавил человека. Прибывшая на место полиция ликвидировала предполагаемого злоумышленника, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции в пятницу, 16 октября.

По словам собеседника телеканала, мужчина был застрелен в соседнем муниципалитете Валь-д'Уаз. Отмечается, что неизвестный с ножом угрожал сотрудникам полиции, которым пришлось несколько раз открыть огонь.

По данным радиостанции Europe 1, жертвой нападения стал профессор колледжа в Конфлан-Сент-Онорин, который якобы показывал карикатуры на Мухаммеда в классе. Как утверждается, в ответ на него напал мужчина, вооруженный ножом. ЧП произошло около 17:00 по местному времени (16:00 мск) возле колледжа.

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На данный момент мотивы нападавшего неизвестны.

Расследованием происшествия занялась антитеррористическая прокуратура.

Пресс-служба национальной полиции Валь д’Уаза написала в своем Twitter, что гражданам рекомендуется избегать района инцидента.

Ранее 25 сентября мужчина, который был вооружен мачете, напал на людей недалеко от бывшего здания редакции французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже. В результате ранения получили четыре человека, а злоумышленник скрылся на метро. 29 сентября 18-летнего уроженца Пакистана признали виновным в покушении на убийство, совершенном в рамках террористического замысла, а также в создании террористического сообщества.

Мужчина признался, что планировал совершить нападение на редакцию, а затем поджечь офис за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, которые «привели его в ярость». Для этого он приобрел бутылки с техническим спиртом и сечку для разделки мяса.

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