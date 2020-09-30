Напавшего на людей в Париже обвинили в покушении на убийство

Гражданин Пакистана, напавший на прохожих возле бывшего офиса редакции журнала Charlie Hebdo в Париже, был признан виновным в покушении на убийство, совершенное в рамках террористического замысла, а также в создании террористического сообщества, сообщил телеканал BFMTV во вторник, 29 сентября.

Мужчина признался следователям, что планировал совершить нападение на редакцию, а затем поджечь офис за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, которые «привели его в ярость». Для этого он купил несколько бутылок с техническим спиртом и сечку для разделки мяса.

Нападение произошло 25 сентября на улице Николя Аппера в 11-м округе Парижа. Мужчина, вооруженный мачете, ранил четырех человек, а затем скрылся с места ЧП на метро. Утверждалось, что среди пострадавших — двое сотрудников информационного агентства First Lines.

В рамках расследования правоохранители задержали семь человек. Одним из главных подозреваемых оказался 18-летний уроженец Пакистана. Молодой человек приехал во Францию три года назад. Во время задержания у него не оказалось при себе документов. Позже он дал признательные показания.