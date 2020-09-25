Основной подозреваемый в нападении в Париже дал признательные показания

Основной подозреваемый в нападении на прохожих у здания, где ранее располагалась редакция журнала Charlie Hebdo в Париже, признался в содеянном. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.

По его данным, основной подозреваемый является 18-летним уроженцем Пакистана.

Нападение произошло ранее в этот же день на улице Николя Аппера в 11-м округе Парижа. Мужчина, вооруженный мачете, ранил четырех человек, а затем скрылся с места ЧП на метро. Позже были задержаны двое подозреваемых.

Среди пострадавших, как уточнял телеканал, двое сотрудников информационного агентства First Lines. Ранее сообщалось, что одним из раненых является сотрудник продюсерской компании Première Lines. Согласно заявлению премьер-министра республики Жана Кастекса, двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Причины случившегося пока не выяснены. В Елисейском дворце заявили, что президент республики Эммануэль Макрон следит за ситуацией.

К расследованию подключилась парижская прокуратура, занимающаяся делами о терроризме. Инцидент рассматривается как попытка убийства, совершенная террористической организацией.

Ровно за две недели до этого международная террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) пригрозила Charlie Hebdo повторением теракта 2015 года за переиздание 1 сентября карикатур на пророка Мухаммеда. Тогда еженедельник снова опубликовал карикатуры накануне начала судебного процесса над соучастниками того теракта, который как раз и произошел из-за появления этих карикатур. Жертвами нападения тогда стали 12 человек, еще 11 были ранены.