Прямой эфир

Мужчина с мачете ранил троих у бывшего здания Charlie Hebdo в Париже

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина, вооруженный мачете, напал на людей недалеко от бывшего здания редакции французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, расположенного на улице Николя-Аппер в 11-м округе Парижа. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает издание LeParisien.

В результате атаки были ранены, по меньшей мере, три человека. Среди пострадавших сотрудник продюсерской компании Première Lines, офис которой находится по соседству с бывшим помещением Charlie Hebdo.

Причины случившегося пока неизвестным. Нападавший скрылся с места атаки. Его разыскивает полиция. По данным издания, он уехал на метро.

11 сентября агентство AFP сообщила, что международная террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) пригрозила Charlie Hebdo повторение теракта 2015 года за переиздание карикатур на пророка Мухаммеда. Речь в послании террористов шла о републикации карикатур еженедельником 1 сентября, накануне начала судебного процесса над соучастниками теракта 2015 года, который как раз и произошел из-за появления этих карикатур.

После трагичного события пятилетней давности в мире прошел ряд акций поддержки в адрес редакции под лозунгом «Я — Шарли». Первый после теракта номер журнала вышел увеличенным тиражом в 3 млн экземпляров и был переведен на несколько языков.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020