Мужчина с мачете ранил троих у бывшего здания Charlie Hebdo в Париже

Мужчина, вооруженный мачете, напал на людей недалеко от бывшего здания редакции французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, расположенного на улице Николя-Аппер в 11-м округе Парижа. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает издание LeParisien.

В результате атаки были ранены, по меньшей мере, три человека. Среди пострадавших сотрудник продюсерской компании Première Lines, офис которой находится по соседству с бывшим помещением Charlie Hebdo.

Причины случившегося пока неизвестным. Нападавший скрылся с места атаки. Его разыскивает полиция. По данным издания, он уехал на метро.

11 сентября агентство AFP сообщила, что международная террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) пригрозила Charlie Hebdo повторение теракта 2015 года за переиздание карикатур на пророка Мухаммеда. Речь в послании террористов шла о републикации карикатур еженедельником 1 сентября, накануне начала судебного процесса над соучастниками теракта 2015 года, который как раз и произошел из-за появления этих карикатур.

После трагичного события пятилетней давности в мире прошел ряд акций поддержки в адрес редакции под лозунгом «Я — Шарли». Первый после теракта номер журнала вышел увеличенным тиражом в 3 млн экземпляров и был переведен на несколько языков.