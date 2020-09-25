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Еще пять человек задержаны после нападения в Париже

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Еще пять человек задержаны после нападения на прохожих возле бывшего офиса редакции журнала Charlie Hebdo в Париже. Об этом сообщает Agence France-Presse 25 сентября.

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Charlie Hebdo высмеял возможность терактов на Евро-2016
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Все пятеро были задержаны в ходе обыска в доме одного из подозреваемых, задержанных ранее. Их возраст — от 24 до 37 лет, пишет Le Republicain Lorrain.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал инцидент актом исламистского террора и очередным кровавым нападением на Францию и журналистов. По его словам, один из главных подозреваемых — 18-летний уроженец Пакистана — ранее не находился в поле зрения спецслужб в связи со своими возможными радикальными взглядами.

Известно, что молодой человек приехал во Францию три года назад. Во время задержания у него не оказалось при себе документов, его личность всё еще проверяется. Ранее он дал признательные показания.

Таким образом, на данный момент в рамках расследования задержаны семь человек.

Нападение произошло ранее в этот же день на улице Николя Аппера в 11-м округе Парижа. Мужчина, вооруженный мачете, ранил четырех человек, а затем скрылся с места ЧП на метро. Утверждалось, что среди пострадавших — двое сотрудников информационного агентства First Lines.

К расследованию подключилась парижская прокуратура, занимающаяся делами о терроризме. Инцидент рассматривается как попытка убийства, совершенная террористической организацией.

Причины случившегося выясняются. В Елисейском дворце заявили, что президент республики Эммануэль Макрон следит за ситуацией.

Ровно за две недели до происшествия международная террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) пригрозила Charlie Hebdo повторением теракта 2015 года за переиздание 1 сентября карикатур на пророка Мухаммеда. Тогда еженедельник снова опубликовал карикатуры накануне начала судебного процесса над соучастниками того теракта, который как раз и произошел из-за появления этих карикатур. Жертвами нападения тогда стали 12 человек, еще 11 были ранены.

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