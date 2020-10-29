Путин рассказал о рекордном объеме ипотеки в России в 2020 году

Объем ипотеки в РФ в 2020 году станет рекордным и превысит 3,5 трлн рублей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» 29 октября.

Ранее в этот же день премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что российское правительство выделит 5,5 млрд рублей семьям с детьми, чтобы помочь погасить ипотечные кредиты. Речь идет о семьях с тремя детьми, в которых последние ребенок родился после 1 января 2019 года.

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