Кабмин России выделит 5,5 млрд рублей семьям с детьми на погашение ипотеки

Российское правительство выделит 5,5 млрд рублей семьям с детьми, чтобы помочь погасить кредиты. Об этом в четверг, 29 октября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Направим 5,5 млрд рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов за счет государства семьям, где после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети. Их родители могут получить 450 тыс. рублей на компенсацию платежа по жилищному кредиту», ― сказал он в ходе заседания кабмина.

Ранее, 27 октября, стало известно, что Мишустин подписал постановление, согласно которому программа льготной ипотеки под 6,5% годовых продлевается до 1 июля 2021 года.

Ранее, 23 октября, стало известно, что россияне могут получить дополнительно 320–350 тыс. льготных ипотечных кредитов в рамках продления госпрограммы ипотечного кредитования под 6,5% годовых.

16 октября Минфин внес в правительство проект постановления о продлении льготной ипотеки. В ведомстве посчитали, что продление программы позволит дополнительно выдать 354 тыс. кредитов на 1,1 трлн рублей.

Программу льготной ипотеки с господдержкой запустили в конце апреля по инициативе президента России Владимира Путина. Она призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль.

Согласно программе, россияне могут получить кредит на покупку жилья в новостройке стоимостью до 6 млн рублей во всех регионах до ноября 2020 года. При этом в Москве и Санкт-Петербурге максимальный порог стоимости целевой жилплощади составляет 12 млн рублей. Кредит выдается под ставку 6,5%, срок его действия — до 30 лет.