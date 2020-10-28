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Число погибших при обстреле азербайджанского города Барда выросло до 14
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Число погибших при обстреле азербайджанского города Барда выросло до 14

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Количество погибших при обстреле ВС Армении азербайджанского города Барда выросло до 14, ранены свыше 40 человек. Об этом в среду, 28 октября, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

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«В результате ракетного удара 28 октября примерно в 13:00 (12:00 мск) с применением запрещенных кассетных снарядов по оживленным районам города Барды погибли 14 мирных жителей, свыше 40 получили ранения», — уточняется в сообщении.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» сообщил, что четыре бомбы упали в центре Степанакерта, одна из них попала в здание роддома. По информации журналиста, бомба сильно повредила здание роддома. Судя по повреждениям, в его районе была применена кассетная авиабомба.

Накануне помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что республика была настроена на диалог с Арменией по вопросу Нагорного Карабаха, но заявление о том, что регион является армянским, стало одной из причин срыва переговоров.

Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошла 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

9 октября в Москве стороны договорились о перемирии, которое было сорвано. Затем были достигнуты еще два соглашения о режиме прекращения огня, последнее вступило в силу 26 октября после переговоров в США. Оно также не соблюдается сторонами конфликта.

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