В Баку назвали одну из главных причин срыва переговоров по Карабаху

Азербайджан был настроен на диалог с Арменией по вопросу Нагорного Карабаха, но заявление о том, что регион армянский, стало одной из причин срыва переговоров, заявил помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев в интервью The New York Times.

По его словам, Баку рассчитывал на прогресс по Карабаху после того, как премьером Армении стал Никол Пашинян, но затем азербайджанская сторона пришла к выводу, что диалог невозможен.

«Последним гвоздем в крышку гроба в переговорном процессе стало его заявление о том, что Нагорный Карабах является армянским», — сказал Гаджиев.

Также помощник азербайджанского лидера указал, что первым предвестником серьезного столкновения с Арменией стало июльское обострение, когда стороны обменялись обстрелами.

Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошла 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в Москве стороны договорились о перемирии, которое, однако, не соблюдалось. Затем были достигнуты еще два соглашения о режиме прекращения огня — последнее вступило в силу 26 октября после переговоров в США.

Однако к настоящему моменту бои в Карабахе продолжаются. Во вторник представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян заявил, что военное противостояние Армении и Азербайджана в Карабахе изменило характер, Баку теряет первоначальное преимущество.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года. Тогда регион заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.