В центре Степанакерта упали четыре бомбы

Четыре бомбы упали в центре Степанакерта, одна из них попала в здание роддома, сообщил корреспондент «Известий» в среду, 28 октября.

По информации журналиста, бомба сильно повредила здание роддома. Судя по повреждениям, в его районе была применена кассетная авиабомба.

Данные по пострадавшим уточняются.

Как сообщил корреспондент, весь день в столице НКР звучала воздушная тревога.

Также он отметил, что в городе Шуша упала фугасная бомба эквивалентом около 500 кг. На улицах после ударов остались большие воронки. Также пострадали жилые здания и школа.

Действующий при властях непризнанной Нагорно-Карабахской Республики официальный информационный центр обвинил в обстреле роддома Вооруженные силы Азербайджана, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале центра.

Однако азербайджанское министерство обороны опровергло обстрел Степанакерта и Шуши. «Распространяемая армянской стороной информация о якобы имевшем место обстреле азербайджанской армией Шуши и Ханкенди (Степанакерт. — Ред.) является ложной. Азербайджанская армия никогда не стреляет по мирным жителям. Азербайджан придерживается гуманитарного режима прекращения огня», — указали в военном ведомстве.

Баку в свою очередь обвинил ВС Армении в обстрелах Геранбойского и Тертерского районов и сообщил об обстреле города Барда из РСЗО «Смерч», в ходе которых погибли и были ранены мирные жители и повреждены здания, следует из сообщения ведомства в Twitter.

Накануне помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что республика была настроена на диалог с Арменией по вопросу Нагорного Карабаха, но заявление о том, что регион является армянским, стало одной из причин срыва переговоров.

Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошла 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

9 октября в Москве стороны договорились о перемирии, которое было сорвано. Затем были достигнуты еще два соглашения о режиме прекращения огня, последнее вступило в силу 26 октября после переговоров в США. Оно также не соблюдается сторонами конфликта.