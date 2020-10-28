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Карабах заявил о погибшем и раненых при обстреле города Шуша

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Один человек погиб и двое пострадали в результате удара по карабахскому городу Шуше азербайджанскими ВС. Об этом в среду, 28 октября, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

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«Шуша обстреливается из реактивной системы залпового огня «Смерч». Среди мирного населения есть один погибший и двое раненых», ― говорится в сообщении, опубликованном на странице службы в Facebook.

Ранее в этот день Баку обвинил Ереван в обстреле территории Азербайджана.

Накануне помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что республика была настроена на диалог с Арменией по вопросу Нагорного Карабаха, но заявление о том, что регион является армянским, стало одной из причин срыва переговоров.

Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошла 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

9 октября в Москве стороны договорились о перемирии, которое было сорвано. Затем были достигнуты еще два соглашения о режиме прекращения огня, последнее вступило в силу 26 октября после переговоров в США. Оно также не соблюдается сторонами конфликта.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года. Тогда автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, после нескольких лет военных действий Баку потерял контроль над этой территорией.

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