Баку обвинил Ереван в обстреле территории Азербайджана

Вооруженные силы Армении обстреляли территорию Азербайджана. С таким заявлением в среду, 28 октября, выступило азербайджанское минобороны

«28 октября около 07.30 армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского района», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Накануне помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан был настроен на диалог с Арменией по вопросу Нагорного Карабаха, но заявление о том, что регион армянский, стало одной из причин срыва переговоров.

Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошла 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

9 октября в Москве стороны договорились о перемирии, которое было сорвано. Затем были достигнуты еще два соглашения о режиме прекращения огня — последнее вступило в силу 26 октября после переговоров в США. Оно также не соблюдается сторонами конфликта.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года. Тогда автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, после нескольких лет военных действий Баку потерял контроль над этой территорией.