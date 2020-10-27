Полумеры и полумир: с начала эскалации в Карабахе прошел месяц

Прошел ровно месяц с начала эскалации в Карабахе — 27 сентября в регионе начались интенсивные бои , счет погибших среди военных и мирного населения идет на тысячи. Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян заявил «Известиям», что по факту перемирие, вступившее в силу 26 октября, больше не действует , Баку продолжает атаки. В парламенте Азербайджана, напротив, утверждают, что обстрелы ведет армянская сторона . А президент США Дональд Трамп 27 октября заявил, что разочарован срывом режима прекращения огня. Между тем Иран заявил, что готов стать посредником в урегулировании карабахского конфликта. И Баку, и Ереван к этому предложению отнеслись скептически , уточнив: недостатка в медиаторах нет, есть проблема с достижением компромисса напрямую между двумя странами.

Мифическое перемирие

Очередное, уже третье по счету соглашение Азербайджана и Армении о прекращении огня, вступившее в силу 26 октября, по факту перестало действовать в первые же часы. Обе стороны отчитались об обстрелах своих территорий, обвиняя друг друга в нарушении перемирия.

27 октября вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по позициям вооруженных сил Армении на стыке границы с Ираном, утверждает армянское минобороны . Ведомство подчеркнуло, что «вынуждено нанести ответные удары по войскам Азербайджана».

Полумеры и полумир Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan

В Баку эту информацию опровергли. Однако президент страны Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные будут «адекватно реагировать» на нарушения договоренности о прекращении огня . Помощник президента Хикмет Гаджиев отчитался, что Армения нанесла удар по Бардинскому району Азербайджана, погибли три человека, 10 ранены.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна будет бороться до конца — «за каждое дерево, за каждый сантиметр этой земли».

Собкор «Известий» в Степанакерте подтверждает, что режим прекращения огня сорван. Села Мартунинского района и сам город Мартуни постоянно находятся под обстрелом после объявленного, но не исполненного третьего перемирия в Карабахе, подчеркнул он.

— Снаряды падают с частотой раз в 10 минут и абсолютно непредсказуемо. Несколько раз упали возле дороги, пока ехали. В одном доме ракета зашла в крышу, пробила перекрытия, одну из стен и взорвалась на улице, — рассказал «Известиям» очевидец из Мартуни.

Перемирие между Арменией и Азербайджаном так и не вступило в силу полноценно, бои продолжаются на всех направлениях вокруг Карабаха, заявил «Известиям» советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян .

— Азербайджан продолжает атаковать наши позиции и пытается прорвать оборону, но безуспешно. В Степанакерте относительно спокойно, 2–3 дня назад были ночные бомбежки, каждый день звучит сигнал тревоги, мы сбили за последние дни несколько беспилотников, но в целом не так напряженно, как было месяц назад, — констатировал политик.

Он также отметил, что не знает сколько еще продлится конфликт — за прошедший месяц были сделаны самые разные прогнозы. Пока же никаких признаков того, что урегулирование наступит в ближайшее время, нет.

— Мы не считаем дни, мы делаем всё возможное, чтобы защитить свою родину, месяц потребуется или больше — неважно, мы будем стоять до последнего, — заверил Давид Бабаян.

Полумеры и полумир Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время посещения Центрального клинического военного госпиталя министерства обороны Армении Фото: REUTERS/PAN Photo/Armenian Prime Minister Press Service/Tigran Mehrabyan

Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян также заявил «Известиям», что Ереван не видит никаких изменений в военной обстановке после заключения гуманитарного перемирия с Баку.

— По правде, никакого перемирия нет. Уже с первых минут, с 8 часов утра, когда должен был вступить в силу режим прекращения огня, Азербайджан поспешил обвинить Армению в его нарушении. Каждый день азербайджанский президент говорит о «возвращении» десятков населенных пунктов, и при этом обвиняет в нарушении перемирия нашу сторону. Это нелепо, — заключил политик.

Он также отметил, что в Ереване пока нет четкой позиции по иранскому предложению о посредничестве. 27 октября посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что Тегеран готов выступить посредником в переговорах между Баку и Ереваном . А в ближайшие дни спецпосланник президента Ирана Аббас Аракчи совершит визит в Россию, Азербайджан, Армению и Турцию «для решения карабахского конфликта», говорится на сайте иранского МИДа.

— Уже три страны — Россия, США, Франция — ведут работу по урегулированию конфликта, не знаю, как Иран сможет присоединиться к их усилиям. Но хорошо, что страны мира понимают: этот конфликт следует решать мирным путем, это не маленький конфликт на постсоветском пространстве, а региональная угроза, способная вовлечь всех игроков вокруг, — пояснил Ален Симонян.

Очередь из посредников

С тем, что перемирие не работает, согласны и в Баку . Депутат меджлиса (парламента) Азербайджана Расим Мусабеков заявил «Известиям», что армянская сторона грубо нарушает режим прекращения огня, потому боевые действия в Карабахе по факту продолжаются.

Политик также подвел промежуточные итоги месяца эскалации и, в частности, отметил: Азербайджан за это время самостоятельно выполнил пару резолюций Совбеза ООН и освободил четыре из семи «оккупированных» азербайджанских районов . Резолюции СБ ООН, а также Бишкекский протокол 1994 года, Мадридский и Казанский документы предписывали, чтобы Армения вывела свои вооруженные силы из этих семи районов, однако этот пункт так и не был выполнен, пояснил Расим Мусабеков.

— Если армянское руководство ответит на призыв президента Ильхама Алиева о выводе своих военных из оставшихся трех районов, то боевые действия прекратятся и начнутся долгожданные мирные переговоры. С каждым днем их переговорная позиция всё слабее, поскольку Азербайджан освобождает всё больше территорий, — заявил парламентарий.

Полумеры и полумир Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: REUTERS/Official web-site of President of Azerbaijan

Он также считает, что недостатка в посредниках по урегулированию карабахского конфликта нет, потому вопрос — что сможет Иран добавить к усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ?

Главная загвоздка, по мнению депутата, не в посредниках, а в сложности добиться компромисса между Баку и Ереваном. Решение конфликта напрямую зависит от политической воли обеих столиц, а не медиаторов, отметил политик.

Политолог Денис Денисов между тем считает, что иранская инициатива имеет вполне неплохие перспективы. Тегеран имеет хорошие связи с обеими сторонами : для Армении Иран обеспечивает прорыв экономической блокады со стороны Турции и Азербайджана, долгое время поставки товаров в республику шли именно через Тегеран. Для Азербайджана Иран также близок, поскольку на севере этой страны живут этнические азербайджанцы, у государств давние исторические связи.

— Пока же исламская республика представила только заявление, надо дождаться комплексного плана их действий по урегулированию конфликта. И еще посмотреть, устроит ли этот план не только Баку и Ереван, но и основных посредников. Пока реальных механизмов со стороны Ирана не создано, — пояснил эксперт «Известиям».

Он также отметил, что нет и никаких предпосылок для заявлений о том, что конфликт в Карабахе идет на спад . По заявлениям из Москвы и Вашингтона можно судить, что внешние игроки наращивают давление на стороны, принуждая прекратить эскалацию. Поэтому военная активность и интенсивность боев, видимо, будет снижаться. По факту, ситуация на 27 октября уже не такая критичная, какой была месяц назад, обстрелы действительно сократились, признал эксперт.

Полумеры и полумир Фото: REUTERS/Umit Bektas

По мнению эксперта Валдайского клуба, политолога Фархада Мамедова, нынешняя эскалация на деле должна получить статус второй карабахской войны — столкновения и количество жертв уже приблизились к тем масштабам, который был в 1990-х. Главным же итогом месяца боев политолог назвал демонтаж статус-кво, который действовал с 1994 года.

27 октября телефонные переговоры с армянским и азербайджанским лидерами провел госсекретарь США Майк Помпео . На прошлой неделе Вашингтон активно включился в процесс урегулирования, после того как 23 октября в американской столице побывали с визитами главы МИД Азербайджана и Армении, а также представители «минской тройки».

А глава МИД РФ Сергей Лавров 27 октября провел телефонные переговоры с турецким коллегой, оба подчеркнули «безальтернативность мирного решения проблемы Нагорного Карабаха» . Накануне во время визита в Афины и встречи с греческим министром иностранных дел Никосом Дендиасом Лавров также заявил о «недопустимости раскручивания военного сценария в Карабахе».

Судя по итогам российско-турецких переговоров, Москве удалось заставить Анкару сменить риторику на более мирную : глава МИД страны Мевлют Чавушоглу еще три недели назад говорил, что Турция готова помочь Азербайджану в том числе «на поле боя», а президент Реджеп Тайип Эрдоган прямо допускал военное разрешение конфликта.