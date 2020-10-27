Полумеры и полумир: с начала эскалации в Карабахе прошел месяц
Прошел ровно месяц с начала эскалации в Карабахе — 27 сентября в регионе начались интенсивные бои, счет погибших среди военных и мирного населения идет на тысячи. Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян заявил «Известиям», что по факту перемирие, вступившее в силу 26 октября, больше не действует, Баку продолжает атаки. В парламенте Азербайджана, напротив, утверждают, что обстрелы ведет армянская сторона. А президент США Дональд Трамп 27 октября заявил, что разочарован срывом режима прекращения огня. Между тем Иран заявил, что готов стать посредником в урегулировании карабахского конфликта. И Баку, и Ереван к этому предложению отнеслись скептически, уточнив: недостатка в медиаторах нет, есть проблема с достижением компромисса напрямую между двумя странами.
Мифическое перемирие
Очередное, уже третье по счету соглашение Азербайджана и Армении о прекращении огня, вступившее в силу 26 октября, по факту перестало действовать в первые же часы. Обе стороны отчитались об обстрелах своих территорий, обвиняя друг друга в нарушении перемирия.
27 октября вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по позициям вооруженных сил Армении на стыке границы с Ираном, утверждает армянское минобороны. Ведомство подчеркнуло, что «вынуждено нанести ответные удары по войскам Азербайджана».
В Баку эту информацию опровергли. Однако президент страны Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные будут «адекватно реагировать» на нарушения договоренности о прекращении огня. Помощник президента Хикмет Гаджиев отчитался, что Армения нанесла удар по Бардинскому району Азербайджана, погибли три человека, 10 ранены.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна будет бороться до конца — «за каждое дерево, за каждый сантиметр этой земли».
Собкор «Известий» в Степанакерте подтверждает, что режим прекращения огня сорван. Села Мартунинского района и сам город Мартуни постоянно находятся под обстрелом после объявленного, но не исполненного третьего перемирия в Карабахе, подчеркнул он.
— Снаряды падают с частотой раз в 10 минут и абсолютно непредсказуемо. Несколько раз упали возле дороги, пока ехали. В одном доме ракета зашла в крышу, пробила перекрытия, одну из стен и взорвалась на улице, — рассказал «Известиям» очевидец из Мартуни.
Перемирие между Арменией и Азербайджаном так и не вступило в силу полноценно, бои продолжаются на всех направлениях вокруг Карабаха, заявил «Известиям» советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян.
— Азербайджан продолжает атаковать наши позиции и пытается прорвать оборону, но безуспешно. В Степанакерте относительно спокойно, 2–3 дня назад были ночные бомбежки, каждый день звучит сигнал тревоги, мы сбили за последние дни несколько беспилотников, но в целом не так напряженно, как было месяц назад, — констатировал политик.
Он также отметил, что не знает сколько еще продлится конфликт — за прошедший месяц были сделаны самые разные прогнозы. Пока же никаких признаков того, что урегулирование наступит в ближайшее время, нет.
— Мы не считаем дни, мы делаем всё возможное, чтобы защитить свою родину, месяц потребуется или больше — неважно, мы будем стоять до последнего, — заверил Давид Бабаян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время посещения Центрального клинического военного госпиталя министерства обороны Армении
Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян также заявил «Известиям», что Ереван не видит никаких изменений в военной обстановке после заключения гуманитарного перемирия с Баку.
— По правде, никакого перемирия нет. Уже с первых минут, с 8 часов утра, когда должен был вступить в силу режим прекращения огня, Азербайджан поспешил обвинить Армению в его нарушении. Каждый день азербайджанский президент говорит о «возвращении» десятков населенных пунктов, и при этом обвиняет в нарушении перемирия нашу сторону. Это нелепо, — заключил политик.
Он также отметил, что в Ереване пока нет четкой позиции по иранскому предложению о посредничестве. 27 октября посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что Тегеран готов выступить посредником в переговорах между Баку и Ереваном. А в ближайшие дни спецпосланник президента Ирана Аббас Аракчи совершит визит в Россию, Азербайджан, Армению и Турцию «для решения карабахского конфликта», говорится на сайте иранского МИДа.
— Уже три страны — Россия, США, Франция — ведут работу по урегулированию конфликта, не знаю, как Иран сможет присоединиться к их усилиям. Но хорошо, что страны мира понимают: этот конфликт следует решать мирным путем, это не маленький конфликт на постсоветском пространстве, а региональная угроза, способная вовлечь всех игроков вокруг, — пояснил Ален Симонян.
Очередь из посредников
С тем, что перемирие не работает, согласны и в Баку. Депутат меджлиса (парламента) Азербайджана Расим Мусабеков заявил «Известиям», что армянская сторона грубо нарушает режим прекращения огня, потому боевые действия в Карабахе по факту продолжаются.
Политик также подвел промежуточные итоги месяца эскалации и, в частности, отметил: Азербайджан за это время самостоятельно выполнил пару резолюций Совбеза ООН и освободил четыре из семи «оккупированных» азербайджанских районов. Резолюции СБ ООН, а также Бишкекский протокол 1994 года, Мадридский и Казанский документы предписывали, чтобы Армения вывела свои вооруженные силы из этих семи районов, однако этот пункт так и не был выполнен, пояснил Расим Мусабеков.
— Если армянское руководство ответит на призыв президента Ильхама Алиева о выводе своих военных из оставшихся трех районов, то боевые действия прекратятся и начнутся долгожданные мирные переговоры. С каждым днем их переговорная позиция всё слабее, поскольку Азербайджан освобождает всё больше территорий, — заявил парламентарий.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Он также считает, что недостатка в посредниках по урегулированию карабахского конфликта нет, потому вопрос — что сможет Иран добавить к усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ?
Главная загвоздка, по мнению депутата, не в посредниках, а в сложности добиться компромисса между Баку и Ереваном. Решение конфликта напрямую зависит от политической воли обеих столиц, а не медиаторов, отметил политик.
Политолог Денис Денисов между тем считает, что иранская инициатива имеет вполне неплохие перспективы. Тегеран имеет хорошие связи с обеими сторонами: для Армении Иран обеспечивает прорыв экономической блокады со стороны Турции и Азербайджана, долгое время поставки товаров в республику шли именно через Тегеран. Для Азербайджана Иран также близок, поскольку на севере этой страны живут этнические азербайджанцы, у государств давние исторические связи.
— Пока же исламская республика представила только заявление, надо дождаться комплексного плана их действий по урегулированию конфликта. И еще посмотреть, устроит ли этот план не только Баку и Ереван, но и основных посредников. Пока реальных механизмов со стороны Ирана не создано, — пояснил эксперт «Известиям».
Он также отметил, что нет и никаких предпосылок для заявлений о том, что конфликт в Карабахе идет на спад. По заявлениям из Москвы и Вашингтона можно судить, что внешние игроки наращивают давление на стороны, принуждая прекратить эскалацию. Поэтому военная активность и интенсивность боев, видимо, будет снижаться. По факту, ситуация на 27 октября уже не такая критичная, какой была месяц назад, обстрелы действительно сократились, признал эксперт.
По мнению эксперта Валдайского клуба, политолога Фархада Мамедова, нынешняя эскалация на деле должна получить статус второй карабахской войны — столкновения и количество жертв уже приблизились к тем масштабам, который был в 1990-х. Главным же итогом месяца боев политолог назвал демонтаж статус-кво, который действовал с 1994 года.
27 октября телефонные переговоры с армянским и азербайджанским лидерами провел госсекретарь США Майк Помпео. На прошлой неделе Вашингтон активно включился в процесс урегулирования, после того как 23 октября в американской столице побывали с визитами главы МИД Азербайджана и Армении, а также представители «минской тройки».
А глава МИД РФ Сергей Лавров 27 октября провел телефонные переговоры с турецким коллегой, оба подчеркнули «безальтернативность мирного решения проблемы Нагорного Карабаха». Накануне во время визита в Афины и встречи с греческим министром иностранных дел Никосом Дендиасом Лавров также заявил о «недопустимости раскручивания военного сценария в Карабахе».
Судя по итогам российско-турецких переговоров, Москве удалось заставить Анкару сменить риторику на более мирную: глава МИД страны Мевлют Чавушоглу еще три недели назад говорил, что Турция готова помочь Азербайджану в том числе «на поле боя», а президент Реджеп Тайип Эрдоган прямо допускал военное разрешение конфликта.
Вечером, 27 октября президент Турции позвонил Владимиру Путину. Российский лидер выразил «глубокую озабоченность» продолжающимися военными действиями, а также «все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Востока». Стороны условились и далее осуществлять координацию между внешнеполитическими и оборонными ведомствами России и Турции, а также спецслужбами двух стран.