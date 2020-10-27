 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин не контактировал с ушедшим на карантин из-за COVID-19 Лавровым
Мир
Источники сообщили о возможности 4-недельного карантина во Франции
Мир
Парламент востока Ливии обвинил ПНС в нарушении договора о перемирии
Общество
Попова заявила об отсутствии проблем с организацией образовательного процесса
Наука
ЕКА и NASA договорились о сотрудничестве по лунным проектам
/

Полумеры и полумир: с начала эскалации в Карабахе прошел месяц

Баку и Ереван признали нарушение уже третьего режима прекращения огня, обе стороны отчитались о новых жертвах
Фото: REUTERS/Vahram Baghdasaryan
Главный слайд
Начало статьи
Полумеры и полумир: с начала эскалации в Карабахе прошел месяц
2020-10-27 19:34:48">
2020-10-27 19:34:48
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прошел ровно месяц с начала эскалации в Карабахе — 27 сентября в регионе начались интенсивные бои, счет погибших среди военных и мирного населения идет на тысячи. Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян заявил «Известиям», что по факту перемирие, вступившее в силу 26 октября, больше не действует, Баку продолжает атаки. В парламенте Азербайджана, напротив, утверждают, что обстрелы ведет армянская сторона. А президент США Дональд Трамп 27 октября заявил, что разочарован срывом режима прекращения огня. Между тем Иран заявил, что готов стать посредником в урегулировании карабахского конфликта. И Баку, и Ереван к этому предложению отнеслись скептически, уточнив: недостатка в медиаторах нет, есть проблема с достижением компромисса напрямую между двумя странами.

Мифическое перемирие

Очередное, уже третье по счету соглашение Азербайджана и Армении о прекращении огня, вступившее в силу 26 октября, по факту перестало действовать в первые же часы. Обе стороны отчитались об обстрелах своих территорий, обвиняя друг друга в нарушении перемирия.

27 октября вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по позициям вооруженных сил Армении на стыке границы с Ираном, утверждает армянское минобороны. Ведомство подчеркнуло, что «вынуждено нанести ответные удары по войскам Азербайджана».

Полумеры и полумир
Мужчина с винтовкой идет по улице с собакой во время военного конфликта из-за непризнанного Нагорного Карабаха в городе Мартуни
Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
Между миром и войной: что стоит за заявлениями Еревана и Баку
Несмотря на анонсированную готовность к переговорам, стороны продолжают бои в Карабахе

В Баку эту информацию опровергли. Однако президент страны Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные будут «адекватно реагировать» на нарушения договоренности о прекращении огня. Помощник президента Хикмет Гаджиев отчитался, что Армения нанесла удар по Бардинскому району Азербайджана, погибли три человека, 10 ранены.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна будет бороться до конца — «за каждое дерево, за каждый сантиметр этой земли».

Собкор «Известий» в Степанакерте подтверждает, что режим прекращения огня сорван. Села Мартунинского района и сам город Мартуни постоянно находятся под обстрелом после объявленного, но не исполненного третьего перемирия в Карабахе, подчеркнул он.

— Снаряды падают с частотой раз в 10 минут и абсолютно непредсказуемо. Несколько раз упали возле дороги, пока ехали. В одном доме ракета зашла в крышу, пробила перекрытия, одну из стен и взорвалась на улице, — рассказал «Известиям» очевидец из Мартуни.

А четвертому не бывать: почему амбиции Турции в Карабахе не находят поддержки
Москва не видит причин для повышения статуса Анкары до сопредседателя Минской группы, Ереван тоже против

Перемирие между Арменией и Азербайджаном так и не вступило в силу полноценно, бои продолжаются на всех направлениях вокруг Карабаха, заявил «Известиям» советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян.

— Азербайджан продолжает атаковать наши позиции и пытается прорвать оборону, но безуспешно. В Степанакерте относительно спокойно, 2–3 дня назад были ночные бомбежки, каждый день звучит сигнал тревоги, мы сбили за последние дни несколько беспилотников, но в целом не так напряженно, как было месяц назад, — констатировал политик.

Он также отметил, что не знает сколько еще продлится конфликт — за прошедший месяц были сделаны самые разные прогнозы. Пока же никаких признаков того, что урегулирование наступит в ближайшее время, нет.

Мы не считаем дни, мы делаем всё возможное, чтобы защитить свою родину, месяц потребуется или больше — неважно, мы будем стоять до последнего, — заверил Давид Бабаян.

Полумеры и полумир
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время посещения Центрального клинического военного госпиталя Министерства обороны Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время посещения Центрального клинического военного госпиталя министерства обороны Армении

Фото: REUTERS/PAN Photo/Armenian Prime Minister Press Service/Tigran Mehrabyan

Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян также заявил «Известиям», что Ереван не видит никаких изменений в военной обстановке после заключения гуманитарного перемирия с Баку.

Надо говорить: Москва не видит альтернатив мирному решению в Карабахе
Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву, но не встретились друг с другом

По правде, никакого перемирия нет. Уже с первых минут, с 8 часов утра, когда должен был вступить в силу режим прекращения огня, Азербайджан поспешил обвинить Армению в его нарушении. Каждый день азербайджанский президент говорит о «возвращении» десятков населенных пунктов, и при этом обвиняет в нарушении перемирия нашу сторону. Это нелепо, — заключил политик.

Он также отметил, что в Ереване пока нет четкой позиции по иранскому предложению о посредничестве. 27 октября посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что Тегеран готов выступить посредником в переговорах между Баку и Ереваном. А в ближайшие дни спецпосланник президента Ирана Аббас Аракчи совершит визит в Россию, Азербайджан, Армению и Турцию «для решения карабахского конфликта», говорится на сайте иранского МИДа.

— Уже три страны — Россия, США, Франция — ведут работу по урегулированию конфликта, не знаю, как Иран сможет присоединиться к их усилиям. Но хорошо, что страны мира понимают: этот конфликт следует решать мирным путем, это не маленький конфликт на постсоветском пространстве, а региональная угроза, способная вовлечь всех игроков вокруг, — пояснил Ален Симонян.

Очередь из посредников

Нагорная болезнь: перемирие не снизило воинственность Баку и Еревана
Эксперты считают, что добиться реального прекращения огня сторонам будет сложно из-за непримиримости позиций

С тем, что перемирие не работает, согласны и в Баку. Депутат меджлиса (парламента) Азербайджана Расим Мусабеков заявил «Известиям», что армянская сторона грубо нарушает режим прекращения огня, потому боевые действия в Карабахе по факту продолжаются.

Политик также подвел промежуточные итоги месяца эскалации и, в частности, отметил: Азербайджан за это время самостоятельно выполнил пару резолюций Совбеза ООН и освободил четыре из семи «оккупированных» азербайджанских районов. Резолюции СБ ООН, а также Бишкекский протокол 1994 года, Мадридский и Казанский документы предписывали, чтобы Армения вывела свои вооруженные силы из этих семи районов, однако этот пункт так и не был выполнен, пояснил Расим Мусабеков.

— Если армянское руководство ответит на призыв президента Ильхама Алиева о выводе своих военных из оставшихся трех районов, то боевые действия прекратятся и начнутся долгожданные мирные переговоры. С каждым днем их переговорная позиция всё слабее, поскольку Азербайджан освобождает всё больше территорий, — заявил парламентарий.

Полумеры и полумир
Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: REUTERS/Official web-site of President of Azerbaijan

Он также считает, что недостатка в посредниках по урегулированию карабахского конфликта нет, потому вопрос — что сможет Иран добавить к усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ?

Главная загвоздка, по мнению депутата, не в посредниках, а в сложности добиться компромисса между Баку и Ереваном. Решение конфликта напрямую зависит от политической воли обеих столиц, а не медиаторов, отметил политик.

Кнут и прения: чем чревато турецкое предложение по Карабаху
Азербайджан и Армения на уровне Минобороны признали, что продолжают наступление

Политолог Денис Денисов между тем считает, что иранская инициатива имеет вполне неплохие перспективы. Тегеран имеет хорошие связи с обеими сторонами: для Армении Иран обеспечивает прорыв экономической блокады со стороны Турции и Азербайджана, долгое время поставки товаров в республику шли именно через Тегеран. Для Азербайджана Иран также близок, поскольку на севере этой страны живут этнические азербайджанцы, у государств давние исторические связи.

— Пока же исламская республика представила только заявление, надо дождаться комплексного плана их действий по урегулированию конфликта. И еще посмотреть, устроит ли этот план не только Баку и Ереван, но и основных посредников. Пока реальных механизмов со стороны Ирана не создано, — пояснил эксперт «Известиям».

Он также отметил, что нет и никаких предпосылок для заявлений о том, что конфликт в Карабахе идет на спад. По заявлениям из Москвы и Вашингтона можно судить, что внешние игроки наращивают давление на стороны, принуждая прекратить эскалацию. Поэтому военная активность и интенсивность боев, видимо, будет снижаться. По факту, ситуация на 27 октября уже не такая критичная, какой была месяц назад, обстрелы действительно сократились, признал эксперт.

Полумеры и полумир
Азербайджанские солдаты маневрируют с танком во время учений в центре военной подготовки и развертывания недалеко от города Гянджа, Азербайджан
Фото: REUTERS/Umit Bektas
Нагорный крах: Мишустин призвал немедленно прекратить огонь в Карабахе
Визит премьера РФ в Ереван и консультации в Москве помогут остановить кровопролитие, считают эксперты

По мнению эксперта Валдайского клуба, политолога Фархада Мамедова, нынешняя эскалация на деле должна получить статус второй карабахской войны — столкновения и количество жертв уже приблизились к тем масштабам, который был в 1990-х. Главным же итогом месяца боев политолог назвал демонтаж статус-кво, который действовал с 1994 года.

27 октября телефонные переговоры с армянским и азербайджанским лидерами провел госсекретарь США Майк Помпео. На прошлой неделе Вашингтон активно включился в процесс урегулирования, после того как 23 октября в американской столице побывали с визитами главы МИД Азербайджана и Армении, а также представители «минской тройки».

А глава МИД РФ Сергей Лавров 27 октября провел телефонные переговоры с турецким коллегой, оба подчеркнули «безальтернативность мирного решения проблемы Нагорного Карабаха». Накануне во время визита в Афины и встречи с греческим министром иностранных дел Никосом Дендиасом Лавров также заявил о «недопустимости раскручивания военного сценария в Карабахе».

Судя по итогам российско-турецких переговоров, Москве удалось заставить Анкару сменить риторику на более мирную: глава МИД страны Мевлют Чавушоглу еще три недели назад говорил, что Турция готова помочь Азербайджану в том числе «на поле боя», а президент Реджеп Тайип Эрдоган прямо допускал военное разрешение конфликта.

Вечером, 27 октября президент Турции позвонил Владимиру Путину. Российский лидер выразил «глубокую озабоченность» продолжающимися военными действиями, а также «все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Востока». Стороны условились и далее осуществлять координацию между внешнеполитическими и оборонными ведомствами России и Турции, а также спецслужбами двух стран.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020