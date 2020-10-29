Дело в алмазах: закрытый контракт Гохрана на 0,5 млрд заинтересовал следствие

Детали закрытого контракта, который заключило Государственное учреждение по формированию госфонда драгоценных металлов и драгоценных камней России, заинтересовали следственные органы. Как сообщил «Известиям» знакомый с ситуацией источник, в рамках этого договора Гохран получил от подрядчика 160 алмазных дисков на общую сумму 17,5 млн рублей, но на деле ценный инструмент оказался простыми железками. Сейчас, как утверждает собеседник редакции, проводится проверка по факту мошенничества. Более того, есть информация, что этот же исполнитель мог предоставить Гохрану вентиляционное оборудование по стоимости, завышенной на 30 млн рублей. Сейчас госконтракт на сумму, превышающую полмиллиарда рублей, уже расторгнут, а стороны выясняют отношения в Арбитражном суде.

«Никаких следов»

Доследственную проверку по факту мошенничества при исполнении закрытого госконтракта, заключенного между Гохраном и ООО «Апир-проект» в июле 2018 года, проводит следственное управление по Западному округу Москвы, уточнил источник «Известий» в правоохранительных органах. В Следственном комитете России информацию о проверке пока официально не подтверждают.

По данным собеседника редакции, контракт был заключен на проведение строительных работ стоимостью 529,7 млн рублей. Согласно его условиям, компания «Апир-проект» должна была поставить оборудование для расширения системы автоматизированного хранения и транспортировки подземных сооружений и заменить комплекс инженерно-технических средств охраны (КИТСО).

Дело в алмазах Логотип и здание Государственного фонда драгметаллов и камней Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Через месяц подрядчик выставил Гохрану счет на 30,3 млн рублей, рассказал источник. По его словам, 17,5 млн из этой суммы приходилось на оплату 160 алмазных дисков диаметром 800 мм, требовавшихся для проведения строительных работ. В сентябре приобретенный товар изучили специалисты Научно-исследовательского института природных синтетических алмазов и инструмента: экспертиза установила, что алмазные диски оказались штампованными заготовками (корпусами) из горячекатаной стали.

— Никаких следов алмазов на них обнаружено не было, так же как и пайки алмазных сегментов или их износа, — заявил собеседник редакции.

Сегодня в России существует около 10 крупных предприятий, работающих в сфере производства алмазных дисков, рассказал «Известиям» специалист группы компаний «Адель Инструмент» Александр Васильев. По его словам, участие в госконтрактах производители принимают как напрямую, так и через дистрибьюторов.

Справка «Известий» Существуют диски со сплошным или сегментированным алмазным напылением. Первые используются в основном для резки плитки, бордюрного камня, а вторые предназначены для резки асфальта, бетона и железобетона.

В итоге судьбой алмазов, предназначавшихся для изготовления дисков, заинтересовались следственные органы, рассказал источник «Известий». К слову, интерес вызвала не только эта ситуация. При выполнении строительных работ компания «Апир-проект» осуществила поставку вентиляционного оборудования. Стоимость товара, по данным собеседника редакции, была оценена в 42,5 млн рублей — такая сумма и была переведена Гохраном на счет организации. Однако позже, добавил источник, стало известно: вентиляционное оборудование «Апир-проект» приобрел у ООО «ПСК Монолит» — главного контрагента компании ООО «Промвентхолод». Последняя поставляет такие системы в Россию по гораздо меньшей стоимости.

Дело в алмазах Металлические диски с алмазным напылением Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Изучив документацию, следователи пришли к выводу, что разница в стоимости вентиляционного оборудования, поставленного «Промвентхолодом» компании «ПСК Монолит», и того же оборудования, поставленного ООО «Апир-проект» Гохрану, составляет 29,8 млн рублей, — пояснил собеседник «Известий».

По его данным, в дальнейшем 9 млн рублей из полученных средств «ПСК Монолит» направила в... «Апир-проект» в качестве оплаты кредиторской задолженности, а около 23 млн рублей было переведено на счет некоего ООО «Дельта». У следствия есть основания полагать, что это была фирма-однодневка. Согласно сведениям ЕГРЮЛ, компанию «Дельта» создали в ноябре 2017 года, а уже в декабре 2019-го ее деятельность прекратилась.

— Таким образом «Апир-проект» мог пытаться неправомерно завладеть 17,5 млн рублей из бюджета, выделенного на исполнение госконтракта. Пока возможный ущерб, нанесенный бюджету, оценивается в 29,8 млн рублей, — сказал источник «Известий».

Кто кому должен?

В Гохране подтвердили, что со стороны подрядчика ООО «Апир-проект» выявлены «факты ненадлежащего исполнения обязательств по указанному госконтракту».

— Государственный контракт, заключенный с ООО «Апир-проект», расторгнут по инициативе Гохрана России в 2019 году в одностороннем порядке, — заявили «Известиям» в ведомстве.

Пока следствие разбирается с возможным мошенничеством, подрядчик пытается получить с Гохрана крупную сумму — в компании считают, что ей выплатили не весь гонорар за проделанную по госконтракту работу. Еще весной 2020 года «Апир-проект» подал в Арбитражный суд Москвы два иска на общую сумму 86 млн рублей.

Дело в алмазах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Мы с ними судимся. 26 октября Арбитражный суд Москвы удовлетворил наш иск на 81,7 млн к Гохрану по проделанным работам в рамках засекреченного госконтракта, — рассказал «Известиям» представитель компании. — В ноябре суд рассмотрит иск на 4,5 млн рублей.

В Гохране «Известиям» подтвердили факт судебного разбирательства с бывшим подрядчиком, однако раскрывать подробности процесса не стали.

Стоит отметить, что Гохран сотрудничал с «Апир-проектом» и раньше. По данным портала госзакупок, между организациями было заключено три контракта в 2016–2017 годах на общую сумму 17 млн рублей.

Кроме того, знакомый с ситуацией источник рассказал «Известиям», что следственные органы проверили документацию по сделкам «Апир-проекта» с ООО «Промвентхолод» и нарушений со стороны дистрибьютора выявлено не было. Представители компании «Промвентхолод» заявили «Известиям», что комментировать произошедшее не будут.

Дело в алмазах Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

ООО «Апир-проект» известно в строительной сфере под названием «Группа компаний «АПИР». Свою деятельность предприятие осуществляет с 2010 года. Как сообщается на сайте компании, в Москве ею были построены штаб-квартира «Ростелекома», автовокзальный комплекс «Домодедово», Даниловский рынок и бизнес-центр «Трио». Также был осуществлен ряд крупных проектов в Подмосковье и других регионах.

Участвовать в закрытых госконтрактах может ограниченное количество компаний, поэтому не исключено присутствие коррупционной составляющей при их исполнении, считает председатель организации «Комитет по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности» Марина Галюченко.

— В конкурсах на закрытые контракты участвуют либо компании, обладающие правом на работу с гостайной, либо подрядчики, которых выбирает сам заказчик. Процесс носит договорной характер, поэтому при его исполнении существует много коррупционных лазеек, — пояснила «Известиям» эксперт.

По ее словам, выявить нарушения могут только правоохранительные органы и то в случае поступления соответствующего сигнала. Следовательно, считает Марина Галюченко, за закрытыми контрактами должен быть жесткий контроль со стороны органов ФСБ.