Программа — максимум: в ФТС заподозрили аферу с госзаказом на 440 млн

Осужденный на пять лет за манипуляции с госконтрактами экс-начальник Главного управления информационных технологий (ГУИТ) Федеральной таможенной службы Алексей Шашаев стал фигурантом еще одного уголовного дела. Об этом "Известиям" сообщили в СК. Следствие считает, что из-за его действий государство потеряло более 440 млн рублей - бывший генерал ФТС принял у подрядчика неработающее программное обеспечение, рассказал источник редакции в правоохранительных органах. Исполнитель заказа, компания «Ай-Теко», уверяет, что к их продукту претензий со стороны ФТС не было и нет. Между тем, если Алексея Шашаева осудят по новому делу, ему придется провести в местах лишения свободы еще около семи лет.

Те же, там же

В отношении бывшего начальника главного управления информационных технологий Федеральной таможенной службы (ГУИТ ФТС) России Алексея Шишаева возбуждено новое уголовное дело. Он вновь подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при работе с госконтрактом — в этот раз ущерб государству мог составить более 440 млн рублей, рассказал "Известиям" источник в правоохранительных органах.

Делом Алексея Шашаева занимается второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК Москвы, сообщили «Известиям» в ведомстве.

- Учитывая, что предварительное следствие в настоящее время не завершено, предоставление каких-либо дополнительных сведений преждевременно и противоречит статье 162 УПК, - добавили в следственном управлении столицы.

Источник «Известий» уточнил, что уголовное дело возбудили 23 сентября 2020 года. По словам собеседника редакции, в декабре 2009 года ФТС в лице начальника ГУИТ Алексея Шашаева заключила госконтракт с ЗАО «Ай-Теко». Компания должна была разработать и внедрить в деятельность таможенных органов интегрированные компоненты единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) — стоимость контракта составила 440 506 264 рублей.

Программа — максимум Офис компании «Ай-теко» Фото: instagram.com/itecogroup

Источник отметил, что Алексей Шашаев мог "из личной заинтересованности" подписать акт сдачи-приемки, что и позволило принять от ЗАО «Ай-Теко» неработоспособное программное обеспечение.

В ФТС на запрос «Известий» оперативный комментарий не предоставили. В открытом доступе сведений по указанному госконтракту не оказалось.

А вот в компании «Ай-Теко» изданию охотно раскрыли подробности проведенной сделки. Там пояснили, что техническое задание к госконтракту, включая концепцию и архитектуру системы, было разработано в 2005 году другим исполнителем.

- В рамках контракта нами были выполнены все работы по разработке систем и развертыванию их на объектах пилотной зоны. Комплекс готовых систем мы передали заказчику, - сообщили «Известиям» в пресс-службе «Ай-Теко». - Работы принимала комиссия, в которой участвовали более десяти функциональных подразделений ФТС, а это свыше 20 ответственных специалистов. Кроме того, проводилась демонстрация компонентов разработанного ПО и обучающих материалов как для специалистов, так и на заседаниях комиссии.

Принять и заплатить

В компании подчеркнули, что приемка проходила тщательно, в течении нескольких месяцев. А соответствие выполненных работ техническому заданию зафиксировано в актах, подписанных руководителями функциональных подразделений, руководством ФТС, а также Мировым банком.

- Контракт был завершен и оплачен в 2013 году. Исходные коды разработанных систем и сопутствующие материалы переданы в Фонд алгоритмов и программ ФТС России. В гарантийный период замечаний не было, - отметили в компании.

Внедрение в промышленную эксплуатацию, включая подключение источников данных, не вошло в объем выполняемых работ, добавили в «Ай-Теко».

- Неполное внедрение системы могло послужить основанием для вопросов к руководству ФТС, - считают в компании. - Как мы понимаем, это вызвано значительным объемом изменений, внесенных в последующие годы в законодательство, связанное с таможенной сферой. В частности, вступлением России в ВТО, образованием Таможенного союза, активной деятельностью Евразийского экономического союза и необходимостью внесения организационных изменений в работу ведомства. Требовалась дальнейшая существенная модернизация используемого программного обеспечения. Но претензий к качеству и объёму ранее выполненных работ для ФТС не было и нет.

Причина сложившейся ситуации в том, что государственные структуры всегда ждали от поставщиков продукта, который способен без потери качества проработать десятки лет. Но это просто невозможно, считает гендиректор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.

- Интернет меняется постоянно, и программы должны быть гибкими. Кроме того, могло измениться законодательство по обработке данных, что делает невозможным использование разработанной программы. Поэтому у следствия и могут возникать вопросы по старым госконтрактам, - сказал «Известиям» эксперт.

В настоящее время, отметил он, ситуация меняется: во многих договорах предусматривается не только разработка и установка продукта, но и постоянное его обслуживание.

- Если программа на момент приемки работала, то ответственность должна возлагаться на тех, кто эту приемку проводил. В этом вопросе необходимо тщательно исследовать все обстоятельства: например, что происходило с продуктом во время его эксплуатации. Иногда бывает, что руководство организации не желает снова платить разработчику программы, а просит штатных программистов внести в нее изменения, - добавил Игорь Бедеров.

Председатель Национального комитета противодействия коррупции в РФ Юрий Макеев видит проблему в слабом контроле за исполнением госконтрактов по программному обеспечению.

- Специалистов в IT-сфере не привлекают к проверке госконтракта, техзадания к нему, к поэтапному анализу выполненных работ, - сказал «Известиям» эксперт. – Кроме того, без необходимых знаний сложно оценить и реальную стоимость продукта. Иногда могут заложить в проект миллионы при копеечной цене. Нередко происходит и подлог документов на стадии приема работ со стороны заказчика.

Не скоро на свободу

Ранее экс-глава ГУИТ ФТС Алексей Шашаев уже обвинялся в махинациях при работе с госконтрактами - на 125,8 млн рублей. В 2016 году Тверской суд Москвы приговорил его к пяти годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. рублей. Сейчас он отбывает срок по первому делу.

По версии следствия, Алексей Шашаев и его подчиненная, замначальника отдела планирования оснащения средствами информатизации Елена Соболева, вступили в сговор с руководителями и учредителями ООО «СБЛ-Техноложис».

Отмечалось, что целью чиновников было получить выгоду на поставке программного обеспечения для ФТС. Для этого, как считают следователи, в 2012 году были выставлены такие условия тендера, что победить в нем могла только «СБЛ-Техноложис». Кроме того, была завышена и сумма контракта — с 206 млн до 322 млн рублей). 15% это суммы полагались организаторам.

Программа — максимум Алексей Шашаев Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Сейчас бывшему генералу снова вменяется совершение преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными преступлениями, повлекшее тяжкие последствия). Такие дела относятся к категории тяжких, максимальное наказание по ним - лишение свободы сроком до десяти лет.

- Учитывая, что Алексей Шашаев уже осужден, в случае вынесения обвинительного приговора за новое преступление окончательное наказание будет назначаться по совокупности приговоров. Это означает, что назначив наказание за последнее преступление, суд частично или полностью присоединит к нему неотбытую часть наказания по предыдущему приговору. Дальнейшее отбывание срока будет осуществляться уже по последнему решению суда, - сказала «Известиям» адвокат Татьяна Проценко.

Юрист предположила, что на этот раз экс-генерал ФТС может лишиться свободы на семь лет.