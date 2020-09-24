Ушли в вакуум: «Роскосмос» мог лишиться 350 млн на закрытом контракте

Очередное предприятие «Роскосмоса» оказалось в центре скандала. Руководство НПО «Техномаш» проверяют на причастность к целому ряду преступлений при исполнении закрытого госконтракта. Госкорпорация могла потерять на этом как минимум 350 млн рублей — столько, по данным источника «Известий» в правоохранительных органах, авансом выплатили субподрядчику за изготовление вакуумной камеры, где планировалось проводить электронно-лучевую сварку деталей для ракетно-космической техники. Однако камера так и не появилась, а к договорным документам просто приложили поддельную расписку. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что в недалеком будущем может быть выявлено большое количество подобных преступлений. По их словам, внешнюю проверку качества исполнения закрытых госконтрактов провести просто невозможно. А «Роскосмос» многое засекречивал и продолжает это делать.

Ни товара, ни денег

Правоохранительные органы заинтересовались деятельностью научно-производственного объединения «Техномаш» при исполнении закрытого госконтракта для «Роскосмоса». Ущерб для госкорпорации, по данным «Известий», может составить 547,6 млн рублей. «Неустановленные лица» из числа руководителей «Техномаша» проверяются на совершение преступлений по ст. 159 («Мошенничество») и ст. 292 («Служебный подлог») УК РФ.

В управлении Следственного комитета по Москве «Известиям» сообщили, что проверку проводит отдел по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и в экологической сфере.

— В настоящее время проверка еще не завершена и следователями проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств, — рассказали в ведомстве, отказавшись раскрывать подробности дела.

По данным источника «Известий» в правоохранительных органах, в августе 2014 года «Роскосмос» и НПО «Техномаш» заключили госконтракт на выполнение опытно-конструкторских работ. Главной целью было разработать технологию электронно-лучевой сварки в локальном вакууме заготовок шпангоутов толщиной до 140 мм, а также изготовить врезные фланцы в конические и сферические днища корпуса ракетно-космической техники из перспективных алюминиевых сплавов. Завершить все работы планировалось в ноябре 2018 года.

Осенью 2016 года НПО «Техномаш» решило привлечь в качестве субподрячика ЗАО ПК «СтанкоПресс», которое должно было заняться изготовлением оборудования для электронно-лучевой сварки. Проведенный внутренний аудит «Роскосмоса» выявил неисполнение договора со стороны предприятия — опытные образцы установок оно так и не предоставило, подчеркнул источник «Известий». Однако в 2017 году «Техномаш» принял у «СтанкоПресса» якобы проведенные работы.

При этом «СтанкоПресс» получил аванс в 350 млн рублей, что нарушало условия заключенного договора: по ним компания могла рассчитывать только на 293,4 млн рублей. Собеседник редакции отметил, что указание об оплате сверх возможного могло поступить от тогдашнего гендиректора «Техномаша» Дмитрия Панова. Сам он обвинялся в мошенничестве на 500 млн рублей при выполнении госконтракта по реконструкции производства смесевого твердого топлива.

Также в документах по договору оказалась поддельная расписка в подтверждении выполненных работ от НПО «ЦНИИТМАШ». В ней указывалось, что объединение совместно со «СтанкоПрессом» изготовило вакуумную камеру, проставку передних и задних узлов станка и салазку. В самом ЦНИИТМАШ отрицали сотрудничество с компанией и подписание расписки, подчеркнул источник в правоохранительных органах. Официально оперативного комментария НПО «Известиям» не предоставило.

В ходе расследования выявленных эпизодов была установлена аффилированная связь между «Техномашем» и «СтанкоПрессом», утверждает собеседник редакции. По его данным, председатель совета директоров «СтанкоПресса» Владимир Пирогов до августа 2018 года работал в НПО в должности советника гендиректора — уже упомянутого Дмитрия Панова. Кроме того, женой Пирогова оказалась заместитель гендиректора НПО «Техномаш» по финансам Анастасия Брагина.

В «Роскосмосе» в ответ на запрос «Известий» подтвердили проведение доследственной проверки, не вдаваясь в детали произошедшего.

За закрытой дверью

Подобных коррупционных преступлений может быть выявлено большое количество, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. По их словам, внешнюю проверку качества исполнения закрытых госконтрактов провести просто невозможно.

— «Роскосмос» многое засекречивал и продолжает засекречивать. Законом не запрещено привлекать к соисполнению любую компанию, но по согласованию с заказчиком. В любом случае такие даже закрытые контракты можно публично размещать, скрывая от общественности только явно секретную информацию, — пояснил «Известиям» гендиректор Центра размещения госзаказа, юрист Александр Строганов.

Он заметил, что вокруг госкорпорации «постоянно вьются» какие-то организации, и ситуация не поменялась даже с приходом Дмитрия Рогозина. А закрытость «Роскосмоса» от общественности, по мнению эксперта, создает гигантское поле для коррупции.

— Проведение внутреннего аудита тоже спорное явление. На бумагах может быть всё очень красиво, а по факту оказаться полной профанацией, — считает юрист.

Решением сложившейся проблемы может стать независимое проведение проверок субподрядчиков, считает член Общественного совета при «Роскосмосе», председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

— Бывает такая ситуация, когда в закрытый госконтракт привлекается компания, которая даже не имеет режимно-секретного подразделения. Подрядчики обычно утверждают, что просто заказывают у них обычные болты, — рассказал «Известиям» эксперт. — Внешнюю проверку субподрядчика могут провести только по сигналу о некачественном исполнении контракта. При других обстоятельствах такие проверки запрещены законом. Надо понимать, что такая коррупционная система создавалась очень долго и одним днем выкорчевать ее не получится.

Эксперт подчеркнул, что вопрос об усилении контроля за подрядчиками и субподрядчиками поднимают уже давно. Кирилл Кабанов заявил, что планирует обратиться к Дмитрию Рогозину с предложением о привлечении к этому членов Общественного совета при «Роскосмосе».

Ранее на подконтрольных «Роскосмосу» предприятиях неоднократно выявляли крупные преступления. Так, в августе «Известия» писали, что правоохранительные органы заинтересовались деятельностью дочернего предприятия госкорпорации «Роскосмос». Бывшего гендиректора РКК «Энергия» Владимира Солнцева заподозрили в хищении более 1 млрд рублей. Деньги могли пропасть в процессе поставок электронно-компонентной базы (ЭКБ) для модуля МКС.

В апреле 2020 года стало известно о проведении доследственной проверки в отношении заместителя гендиректора Центра имени Хруничева Романа Хохлова. Он может стать фигурантом уголовного дела по факту исчезновения более 50 млн рублей при исполнении госконтрактов.

В октябре 2017-го было заведено уголовное дело по факту хищения свыше 20 млн рублей при модернизации производства ракет-носителей «Ангара» на ракетно-космическом заводе Центра имени Хруничева.