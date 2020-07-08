Высокоточный расчет: экс-сотрудников Минпромторга подозревают в афере на 110 млн
Высокоточное отечественное станкостроение заинтересовало правоохранительные органы. МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в связи с двумя госконтрактами девятилетней давности на общую сумму более 100 млн рублей. Минпромторг заключил их с ООО «ТД «Рязанский станкостроительный завод» (ООО «ТД «РСЗ»). Фирма должна была разработать несколько моделей токарно-шлифовальных станков в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологическая база». По данным следствия, неустановленные должностные лица ведомства сфальсифицировали акт сдачи-приемки работ, оборудование так и не запустили в серийное производство. Ущерб государству от этих махинаций составил около 110 млн рублей.
Неустановленные лица
Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупных размерах 30 июня возбудило Четвертое управление МВД, работающее на закрытых территориях и режимных объектах. Следователей насторожили два контракта на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), заключенные Минпромторгом с ООО «ТД «Рязанский станкостроительный завод» в 2011 году. Об этом «Известиям» сообщил источник в правоохранительных органах.
Согласно этим контрактам, к лету 2013 года подрядчики должны были разработать несколько моделей станков для изготовления запорной аппаратуры продуктопроводов и сложной обработки внутренних и внешних изогнутых керамических деталей (последние — с числовым программным управлением). Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился источник «Известий».
Исследования и разработки велись в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологическая база», реализация которой проходила в 2007–2011 годах. А точнее — в ее подпрограмме «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности». Однако подрядчик не провел приемочные испытания станков и не осуществил подготовку их серийного производства, считают правоохранительные органы.
Здание Министерства промышленности и торговли РФ
По данным следствия, ущерб составил около 110 млн рублей.
Уголовное дело было заведено против неустановленных лиц из Минпромторга по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупных размерах»). Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, неустановленные сотрудники ведомства сфальсифицировали акт сдачи-приемки работ. При этом в материалах дела указано, что работы были согласованы 6 августа 2013 года замдиректора департамента оборонно-промышленного комплекса и инвестиционной деятельности Минпромторга Ламским А.Н. А подписаны по доверенности 8 августа того же года замдиректора департамента металлургии и тяжелого машиностроения промышленности Минпромторга Тарасовым А.М.
«Известия» обратились в Минпромторг за разъяснениями, но в ведомстве заявили, что не комментируют ход следствия. При этом уточнили, что указанные сотрудники в министерстве не работают.
Источники в оборонно-промышленном комплексе рассказали «Известиям», что в начале 2011 года Минпромторг заказал нескольким предприятиям разработку высокоточных станков двойного назначения — для производства как гражданской, так и военной продукции. К ним относятся заказы и ООО «ТД «РСЗ».
Дело на 100 миллионов
«Известия» выяснили, что с выполнением контрактов по производству станков были проблемы еще на этапе сдачи работ. Причем они потребовали вмешательства юристов Минпромторга. В частности, в 2013 году министерство обратилось в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать неустойку за срыв сроков исполнения НИОКР по контракту, касающемуся производства токарно-шлифовальных станков для изготовления запорной аппаратуры.
В материалах арбитражного дела упоминались нарушения, допущенные ООО «ТД РСЗ» при оформлении документации на разных этапах НИОКР. Например, научно-технический отчет и приложения к нему были составлены с нарушением существующих ГОСТов. Основная часть не содержала описания теоретических и экспериментальных исследований, а процесс испытания опытного образца не был детализирован.
В деле 2013 года упоминаются и станки с числовым программным управлением для обработки керамических поверхностей. В частности, говорится, что заключение, сделанное специалистами ООО «ТД РСЗ» по этому изделию, не содержит оценку полноты выполнения поставленных задач.
Оборудование на Рязанском станкостроительном заводе
20 ноября того же года Арбитражный суд принял решение о взыскании в пользу Минпромторга неустойки — 1,745 млн рублей за срыв сроков сдачи работ.
Спустя три года в Арбитражном суде Москвы также слушалось дело о станке с числовым программным управлением (ЧПУ) для обработки керамических поверхностей. В 2016-м был расторгнут госконтракт на его разработку между Минпромторгом и ООО «ТД «РСЗ». Суд постановил, что подрядчик должен вернуть аванс в размере 246 тыс. рублей и заплатить 17 млн рублей неустойки.
Такое решение было принято, так как ООО «ТД РСЗ» не представил доказательств, что обязательства по контракту исполнены. Однако в 2016 году в суде вышестоящий инстанции подрядчику удалось опротестовать сумму неустойки, снизив ее до 619 тыс. рублей.
Согласно материалам судебных дел, стоимость разработки токарно-шлифовальных станков для изготовления запорной аппаратуры составила 13 млн рублей, а станка с ЧПУ — более 97 млн рублей.
Секрет фирмы
По данным СПАРК, торговый дом «Рязанский станкостроительный завод» никогда не занимался разработкой станков. В системе указано, что это ООО было создано в 2006 году, а ликвидировано 8 апреля 2020 года. Его уставный капитал на 6 июня 2011 года составлял всего 50 тыс. рублей, а в 2019-м в штате числился один человек. ТД занимался оптовой торговлей машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами.
В СПАРК он указан как контрагент Рязанского станкостроительного завода (РСЗ), который как раз ведет разработку нового оборудования. Однако на самом заводе «Известиям» заявили, что не имеют отношения к одноименному торговому дому.
Здание Рязанского станкостроительного завода
Госконтракты в области импортозамещения до сих пор остаются в зоне высокой коррупционной опасности, так как они связаны с большими деньгами, отметил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
— Раньше был популярен вариант, когда конкурс выигрывала фирма, которая имитировала деятельность и пропадала после получения денег, — отметил он. — Особенно много их крутилось вокруг оборонного заказа. Сейчас такую модель в чистом виде уже трудно применить, но коррупционные схемы видоизменяются.
В последние годы станки на предприятиях активно меняют на новые — отечественной разработки, причем предприятия ОПК — лидеры по модернизации, пояснил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Однако истории, подобные этой, могут мешать прорыву в важнейшей для государства отрасли, отметил он.