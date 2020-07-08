Высокоточный расчет: экс-сотрудников Минпромторга подозревают в афере на 110 млн

Высокоточное отечественное станкостроение заинтересовало правоохранительные органы. МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в связи с двумя госконтрактами девятилетней давности на общую сумму более 100 млн рублей. Минпромторг заключил их с ООО «ТД «Рязанский станкостроительный завод» (ООО «ТД «РСЗ»). Фирма должна была разработать несколько моделей токарно-шлифовальных станков в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологическая база». По данным следствия, неустановленные должностные лица ведомства сфальсифицировали акт сдачи-приемки работ, оборудование так и не запустили в серийное производство. Ущерб государству от этих махинаций составил около 110 млн рублей.

Неустановленные лица

Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупных размерах 30 июня возбудило Четвертое управление МВД, работающее на закрытых территориях и режимных объектах. Следователей насторожили два контракта на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), заключенные Минпромторгом с ООО «ТД «Рязанский станкостроительный завод» в 2011 году. Об этом «Известиям» сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно этим контрактам, к лету 2013 года подрядчики должны были разработать несколько моделей станков для изготовления запорной аппаратуры продуктопроводов и сложной обработки внутренних и внешних изогнутых керамических деталей (последние — с числовым программным управлением). Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился источник «Известий».

Исследования и разработки велись в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологическая база», реализация которой проходила в 2007–2011 годах. А точнее — в ее подпрограмме «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности». Однако подрядчик не провел приемочные испытания станков и не осуществил подготовку их серийного производства, считают правоохранительные органы.

м1 Здание Министерства промышленности и торговли РФ Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

По данным следствия, ущерб составил около 110 млн рублей.

Уголовное дело было заведено против неустановленных лиц из Минпромторга по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупных размерах»). Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, неустановленные сотрудники ведомства сфальсифицировали акт сдачи-приемки работ. При этом в материалах дела указано, что работы были согласованы 6 августа 2013 года замдиректора департамента оборонно-промышленного комплекса и инвестиционной деятельности Минпромторга Ламским А.Н. А подписаны по доверенности 8 августа того же года замдиректора департамента металлургии и тяжелого машиностроения промышленности Минпромторга Тарасовым А.М.

«Известия» обратились в Минпромторг за разъяснениями, но в ведомстве заявили, что не комментируют ход следствия. При этом уточнили, что указанные сотрудники в министерстве не работают.

Источники в оборонно-промышленном комплексе рассказали «Известиям», что в начале 2011 года Минпромторг заказал нескольким предприятиям разработку высокоточных станков двойного назначения — для производства как гражданской, так и военной продукции. К ним относятся заказы и ООО «ТД «РСЗ».

Дело на 100 миллионов

«Известия» выяснили, что с выполнением контрактов по производству станков были проблемы еще на этапе сдачи работ. Причем они потребовали вмешательства юристов Минпромторга. В частности, в 2013 году министерство обратилось в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать неустойку за срыв сроков исполнения НИОКР по контракту, касающемуся производства токарно-шлифовальных станков для изготовления запорной аппаратуры.

В материалах арбитражного дела упоминались нарушения, допущенные ООО «ТД РСЗ» при оформлении документации на разных этапах НИОКР. Например, научно-технический отчет и приложения к нему были составлены с нарушением существующих ГОСТов. Основная часть не содержала описания теоретических и экспериментальных исследований, а процесс испытания опытного образца не был детализирован.

В деле 2013 года упоминаются и станки с числовым программным управлением для обработки керамических поверхностей. В частности, говорится, что заключение, сделанное специалистами ООО «ТД РСЗ» по этому изделию, не содержит оценку полноты выполнения поставленных задач.

м3 Оборудование на Рязанском станкостроительном заводе Фото: rsz.ru

20 ноября того же года Арбитражный суд принял решение о взыскании в пользу Минпромторга неустойки — 1,745 млн рублей за срыв сроков сдачи работ.

Спустя три года в Арбитражном суде Москвы также слушалось дело о станке с числовым программным управлением (ЧПУ) для обработки керамических поверхностей. В 2016-м был расторгнут госконтракт на его разработку между Минпромторгом и ООО «ТД «РСЗ». Суд постановил, что подрядчик должен вернуть аванс в размере 246 тыс. рублей и заплатить 17 млн рублей неустойки.

Такое решение было принято, так как ООО «ТД РСЗ» не представил доказательств, что обязательства по контракту исполнены. Однако в 2016 году в суде вышестоящий инстанции подрядчику удалось опротестовать сумму неустойки, снизив ее до 619 тыс. рублей.

Согласно материалам судебных дел, стоимость разработки токарно-шлифовальных станков для изготовления запорной аппаратуры составила 13 млн рублей, а станка с ЧПУ — более 97 млн рублей.

Секрет фирмы

По данным СПАРК, торговый дом «Рязанский станкостроительный завод» никогда не занимался разработкой станков. В системе указано, что это ООО было создано в 2006 году, а ликвидировано 8 апреля 2020 года. Его уставный капитал на 6 июня 2011 года составлял всего 50 тыс. рублей, а в 2019-м в штате числился один человек. ТД занимался оптовой торговлей машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами.

В СПАРК он указан как контрагент Рязанского станкостроительного завода (РСЗ), который как раз ведет разработку нового оборудования. Однако на самом заводе «Известиям» заявили, что не имеют отношения к одноименному торговому дому.

м2 Здание Рязанского станкостроительного завода Фото: rsz.ru

Госконтракты в области импортозамещения до сих пор остаются в зоне высокой коррупционной опасности, так как они связаны с большими деньгами, отметил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

— Раньше был популярен вариант, когда конкурс выигрывала фирма, которая имитировала деятельность и пропадала после получения денег, — отметил он. — Особенно много их крутилось вокруг оборонного заказа. Сейчас такую модель в чистом виде уже трудно применить, но коррупционные схемы видоизменяются.