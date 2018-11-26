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То, что доктор подписал: аферы при госзакупке в ЦИТО имени Приорова

Сколько теряет бюджет на закупках томографов и реконструкции медучреждений
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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То, что доктор подписал: аферы при госзакупке в ЦИТО имени Приорова
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2018-11-23 16:34:13
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Скандал с хищениями при реконструкции знаменитого на всю страну ЦИТО им. Н.Н. Приорова обрастает новыми подробностями. Следователи и ревизоры Росздравнадзора нашли многочисленные нарушения при госзакупках, из-за которых в карманы коррупционеров и недобросовестных предпринимателей утекли сотни миллионов бюджетных средств. В руках корреспондентов «Известий» оказались документы, указывающие на покупку дорогостоящего оборудования по цене в несколько раз выше рыночной и другие коррупционные факты.

Подписано вслепую

Напомним, о непростительной ситуации с использованием казенных средств, выделенных на улучшение условий для лечения людей, стало известно в августе.

70-летний Сергей Павлович Миронов, директор федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава РФ» (ЦНИИТО), стал главным фигурантом по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при заключении госконтрактов.

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Сергей Павлович Миронов, директор федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава РФ» (ЦНИИТО)

Сергей Павлович Миронов

Фото: cito-priorov.ru

Миронов как руководитель выполнял в том числе административно-хозяйственные функции в организации, отвечал за прием работ, выполненных подрядчиками. По версии СКР, при строительстве комплекса вспомогательных зданий и сооружений выигравшая тендер компания «Версо-Монолит» не справилась с выполнением задания в полном объеме, однако Миронов подписал акты приемки и справку об их стоимости. Чем дал возможность получить коммерсантам бюджетные средства в полном объеме. Для понимания, изначальная стоимость контракта оценивалась в 199 млн рублей, а после проведения экспертизы сумма контракта была снижена до 14 млн рублей. Как подсчитали ревизоры, ущерб государству от действий директора учреждения, по предварительным подсчетам, оценен более чем в 7 млн рублей.

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Потраченные на воздух деньги — часть субсидии, выделенной по распоряжению главы правительства страны Дмитрия Медведева на реконструкцию и расширение детского корпуса ЦИТО имени Приорова в августе прошлого года. Общая стоимость работ была определена в 2,4 млрд рублей. Подразумевалось, что финансирование пойдет на увеличение площади центра до 10,8 тыс. кв. км, сроки окончания проекта — 2021 год. Однако в свете расследования не исключено, что эти даты будут перенесены. По словам источника, знакомого с ситуацией на стройке, почти все строящиеся корпуса испытывают различного рода проблемы.

По сути, речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на обустройство вверенного Миронову учреждения. Следователи считают, что академиком РАН и его предполагаемыми сообщниками мог двигать корыстный мотив. Не исключено также, что Миронова могли использовать вслепую его приближенные. По данным источника «Известий», сам лично Миронов подготовкой контрактов не занимался — документы готовил целый аппарат сотрудников.

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фрагмент договора подрядчика «Версо-Монолит»

Фрагмент договора (Скриншот с видео)

Фото: РЕН ТВ

Незадолго до того, как Миронов попал под следствие, было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении менеджмента компании-подрядчика «Версо-Монолит», с которой учреждение заключило контракт. К слову, компания специализируется на строительстве объектов для медицины. Крупные контракты фирма выигрывала в Югре (компания зарегистрирована в Ханты-Мансийске) и считалась давним партнером правительства ХМАО. Однако в этом году на стройорганизации начались проблемы. Вслед за уголовным делом в Москве начались неприятности в Югре. Несколько дней назад региональная ФАС отменила итоги торгов по выбору подрядчика для завершения строительства больницы Нижневартовска. Как пишет znak.com, у фирмы в регионе появился конкурент — московская компания «УС-200», которая оспорила их победу в тендере. По мнению источника издания в местном правительстве, «югорские власти настроены защищать интересы московской структуры».

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Что с томографами?

Кроме того, в рамках уголовного дела следователи будут проверять и другие контракты, заключение которых контролировал Миронов. Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, эти проблемные контракты связаны с поставками медицинского оборудования и были заключены в декабре прошлого года с компаниями, подконтрольными одному человеку — предпринимателю Тамазу Манашерову, он является гендиректором ЗАО «Юнидент». К слову, на официальном сайте группа компаний позиционирует себя как «один из лидеров медицинского, фармацевтического и стоматологического рынка России и один из самых успешных холдингов в Европе».

Силовиков интересуют: госконтракт на поставку рентгеновского томографа серии Optima CT660 стоимостью больше 50 млн рублей фирмой «Медимпорт» (Манашкеров числится там учредителем); госконтракт на поставку магнитно-резонансного томографа Ingenia 1,5T стоимостью 94,5 млн рублей фирмой «Мединсвет» (компания — должник «Юнидента»); и контракт на поставку цифровой рентгеновской системы Optima XR646 стоимостью почти 30 млн рублей фирмой «Медиа Сервис АБВ» (партнер «Юнидента»).

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Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦНИИТО)

Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦНИИТО)

Фото: moypozvonok.ru

По версии правоохранителей, в техзадании во время проведения конкурса организаторами на поставки оборудования были размещены так называемые «закладки» (специально сформулированное условие к услуге, которое может выполнить «дружественный» организаторам участник аукциона). Победу одержал «Мединвест».

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Чтобы понять суть претензий ревизоров, достаточно проанализировать ценовые предложения на те самые томографы в стране. Так, стоимость приборов Optima CT660, Ingenia 1,5T, Optima XR646 составляет в среднем (по данным таможенных деклараций на момент заключения контрактов) 10,6 млн рублей, 26,3 млн рублей и 6,7 млн рублей… То есть как минимум в три раза меньше той суммы, на которую согласился Миронов, подписав контракт. Стоит отметить, что в стоимость сделки включен монтаж оборудования, проведение пуско-наладочных работ, ввод в эксплуатацию и обучение персонала, однако эти расходы несопоставимы с уплаченными победителям суммами.

Любопытно, что закупленные высокоточные дорогостоящие приборы до сих пор не введены в эксплуатацию. Этот факт и другие многочисленные факты злоупотреблений выявила комиссия Росздравнадзора в июне–июле текущего года (копия документа имеется в редакции).

Справка «Известий»

Сергей Павлович Миронов — один из выдающихся медиков-ортопедов в России и признанный специалист за рубежом. Член РАН и РАМН. ЦИТО имени Приорова руководит с 1983 года, сменив на посту собственную мать — Зою Миронову, прославленную конькобежку, основателя отечественной спортивной травматологии. Возглавлял в течение восьми лет Медицинский центр управделами президента России, считался главным кремлевским врачом.

Миронов получил Госпремию за применение малоинвазивных методов лечения. Его стараниями были внедрены в широкую клиническую практику артроскопического лечения патологии крупных суставов — по сути, он сделал доступнее для людей операции с применением микровидеокамер и микрохирургических инструментов. По его приблизительным подсчетам, он сам провел не менее 10 тыс. операций.

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