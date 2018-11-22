На Ямале прокурора заподозрили в хищении листа из уголовного дела

Следственное управление СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу добивается возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий по факту подмены страницы в обвинительном заключении по делу в отношении бывшего офицера Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), уличенного в контрабанде анаболиков.

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, в центре внимания оказалось расследование в отношении Романа Власенко, бывшего тюремщика, обвиняемого в контрабанде и незаконном обороте сильнодействующих веществ. Следствие было окончено осенью и вместе с подписанным обвинительным заключением направлено в Лабытнангский городской суд. Дело было зарегистрировано и расписано судье Михайлову.

Затем, как считают следователи, подписавший согласие с обвинением зампрокурора Андрей Бородин, занимавший на тот момент должность исполняющего обязанности прокурора Приуральского района ЯНАО, 10 сентября незаконно получил на руки тома расследования в суде и направил их в прокуратуру ЯНАО. А 24 сентября первый зампрокурора региона Андрей Петров вынес постановление о возврате уголовного дела для производства дополнительного расследования. Причем из первого материала исчезла титульная страница с утверждением и подписью Бородина, расписка обвиняемого Власенко в том, что он получил копию обвинительного заключения и сопроводительное письмо, подтверждающее поступление материалов в канцелярию Лабытнангского горсуда.

После выявления манипуляций с обвинительным заключением в суде материалы проверки были переданы в местное подразделение СКР, где 12 сентября было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Однако постановление о возбуждении дела в тот же день было отменено прокурором ЯНАО как незаконное и необоснованное. СКР обжаловал действие регионального надзорного ведомства в Генпрокуратуре.

«Проведенная прокуратурой автономного округа служебная проверка показала, что заместителем прокурора Приуральского района нарушены требования ведомственных организационно-распорядительных документов, а именно порядка отправки и получения корреспонденции. Надлежащая оценка этим действиям уже дана, в отношении виновного лица приняты меры дисциплинарного воздействия», — прокомментировали ситуацию «Известиям» в Генпрокуратуре.

В пресс-службе Лабытнангского городского суда «Известиям» подтвердили, что ситуация имела место, не уточнив деталей произошедшего. «Сейчас следствие идет по этому вопросу. В СКР разбираются (с ситуацией. — Ред.)», — пояснил представитель инстанции. Региональное управление СК оказалось недоступно для оперативного комментария.