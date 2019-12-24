Потеряли дознание: что известно о задержании офицеров таможни

Обыски в центральном офисе ФТС России, а также на Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с расследованием в отношении «отдельных сотрудников», сообщили «Известиям» в Федеральной таможенной службе. Официальных разъяснений ситуации от правоохранительных органов на момент публикации не последовало. Однако, по данным источника, близкого к ФТС , следственные действия связаны с «крупными махинациями». По его словам, дело возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и может быть связано с попытками провезти через границу незадекларированную валюту.

Валютное дело

Сразу четыре руководителя подразделений ФТС были задержаны силовиками в начале недели. По версии РЕН ТВ, речь, вероятно, идёт о начальнике управления таможенных расследований и дознания генерал-лейтенанте Александре Кизлыке, заместителе начальника Внуковской таможни Константине Мишине и заместителе начальника Домодедовской таможни Юрии Черкашине. Также в списке фигурантов заместитель Кизлыка Алексей Серебро.

В самой таможенной службе имена задержанных называть отказались, однако подтвердили факт обысков, прошедших 23 декабря.

— В отношении отдельных сотрудников ФТС России проводятся следственные действия, — пояснили «Известиям» в ведомстве. — В настоящее время другой информацией ФТС России не располагает.

Источник «Известий» связал обыски с расследованием уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое в конце ноября было возбуждено в отношении бывшей сотрудницы транспортной полиции. По версии следствия, покровительствовала нелегальному трафику замначальника отдела собственной безопасности Управления на транспорте МВД по ЦФО Нина Сальникова. Она была отправлена под домашний арест, судебное заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме. Об этом ходатайствовал следователь — в связи с тем, что «установлены не все участники преступления». Известно, что Сальникова занималась научной деятельностью, является автором статей на тему провокации во время оперативного эксперимента в специализированных журналах.

Источник «Известий», близкий к таможенным службам, подтвердил, что уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ.

— Преступления были выявлены в ходе расследования другого дела, связанного с бизнес-джетами. Все фигуранты находятся под следствием, — сказал источник.

внуково Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

По его словам, скорее всего, сотрудники ФТС подозреваются в согласовании решения о переквалификации дел в отношении пассажиров, провозивших незадекларированную валюту.

— С валютой действительно существует ряд проблем. Бывают случаи, когда пассажир едет за границу с большой суммой денег, например с $30 тыс., и просто забывает их задекларировать, даже не подозревая о серьезных последствиях. Но сотрудники таможни эти деньги изымают и возбуждают уголовное дело. Объективно такие случаи, конечно, нужно переводить в административные. Однако бывают случаи, когда необъективно переквалифицируют дела, — отметил источник «Известий».

В пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ «Известиям» заявили, что расследованием дела в отношении сотрудников Внуковской и Демодедовской таможни не занимаются. Другой источник уточнил, что делом занимаются в центральном аппарате СКР, и подтвердил, что преступления связаны с теневым транзитом контрабандной валюты.

Дознаватели таможенных органов действительно занимаются уголовными делами по фактам контрабанды наличных и уклонения от уплаты таможенных платежей, пояснил «Известиям» партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.

— По всем остальным преступлениям в сфере таможенного дела «местные» дознаватели проводят только неотложные следственные действия, — сказал он. — Неправомерные действия сотрудников ФТС при проведении дознания в зависимости от обстоятельств могут квалифицировать как злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, мошенничество, незаконное освобождение или привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Нередко, заметил эксперт, дознавателей ФТС привлекают к уголовной ответственности из-за намеренного невыявления полной суммы незадекларированной валюты.

ск Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

О генерале Кизлыке известно, что он с 1996 по 2001 год был прокурором Рязанской области. Затем занимал должность начальника управления по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции в Генпрокуратуре. В качестве прокурора принимал важные решения по ряду резонансных дел прошлого десятилетия, включая дело о хищении акций холдинга «Северная целлюлоза». Его кандидатура в свое время рассматривалась на должность прокурора столицы.

В 2004 году на своем посту в Генпрокуратуре он получил орден Почета с формулировкой «за заслуги в укреплении законности и правопорядка», и позже ушел на службу в ФТС. Согласно декларации, чиновник владеет квартирой площадью 132 кв. м, а за прошлый год он заработал чуть больше 3,3 млн рублей. Его заместитель Алексей Серебро, который упоминается источниками в связи со скандалом в ФТС, за это же время заработал чуть больше 2,5 млн рублей.

Проблемная служба

Следует отметить, что «околотаможенные» структуры лихорадит уже на протяжении последних двух лет.

Ранее, 17 декабря, СКР сообщил о направлении в суд для рассмотрения по существу дела в отношении бывшего замначальника Московской областной таможни ФТС, обвиняемого в покушении на мошенничество. На скамье подсудимых оказался Денис Руденко.

Громкий скандал случился в феврале 2019 года, когда уголовное дело было возбуждено в отношении начальника отдела организации дознания ФТС Сергея Галенкова. Его обвинили в получении взятки в размере $140 тыс. Уточнялось, что вместе с шефом по делу проходил его заместитель.

Примечательно, что непосредственным начальником Галенкова был Кизлык. По Галенкову работали оперативники службы экономической безопасности ФСБ России и УФСБ в Брянской области. По версии следствия, 8 февраля 2017 года таможенный представитель частной компании подал на Александровский пост Брянской таможни декларацию с недостоверными сведениями об обувной продукции, чтобы уменьшить сумму таможенной пошлины. Якобы для решения этого вопроса коммерсанты связались с Галенковым.

таможня Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Самый громкий скандал в управлении был связан с бывшим начальником тыла Николаем Чечуном — он проверялся на причастность к крупным хищениям при ремонте зданий, в которых размещаются службы. К уголовной ответственности он привлечен не был, но уволен по отрицательным мотивам.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что руководство ФТС предпринимает все необходимые меры, чтобы таможенная служба была максимально прозрачной с точки зрения законности проведения процедур.

— Многие вещи переводятся в электронный формат, чтобы минимизировать человеческий фактор, — пояснил он «Известиям». — Но, главное, в последние годы акцент смещается на кадровую политику — руководители структурных подразделений должны соответствовать не только профессиональным требованиям, но и обладать определенными морально-нравственными качествами.