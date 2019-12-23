Сотрудников ФТС задержали по делу о крупных махинациях

Высокопоставленные чиновники Федеральной таможенной службы России задержаны в рамках расследования уголовного дела о крупных махинациях, сообщает 23 декабря РЕН ТВ.

По данным телеканала, речь идет о генерал-лейтенанте, начальнике Управления таможенного дознания Александре Кизлыке, его заместителе по фамилии Серебро и заместителях начальника Внуковской и Домодедовской таможен Константине Мишине и Юрии Черкашине.

Ранее сообщалось, что во Внуковской и Домодедовской таможнях, а также в центральном аппарате ФТС были проводятся обыски.

Детали дела пока неизвестны.

В феврале сообщалось, что следствие заподозрило начальника отдела организации дознания ФТС России Сергея Галенкова возбуждено уголовное дело о получении взятки в размере $140 тыс. от трех бизнесменов. В его квартире был проведен обыск.