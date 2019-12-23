В центральном аппарате ФТС и на двух таможнях Москвы проходят обыски

Обыски проходят в понедельник, 23 декабря, во Внуковской и Домодедовской таможнях, а также в центральном аппарате Федеральной таможенной службы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что чиновников ФТС подозревают в крупной афере. По данным телеканала, под подозрение попали начальник управления таможенного дознания Александр Кизлык, его заместитель по фамилии Серебро, а также заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.

Детали дела пока неизвестны.

В марте 2019 года в отношении неустановленных сотрудников Домодедовской таможни было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму около 636 млн рублей. По данным следствия, компания «Сфера Джет» ввезла и использовала в России четыре бизнес-самолета Gulfstream, Embraer Legacy и Bombardier, уклонившись от уплаты таможенных платежей. По данным ведомства, в преступную группу входили сотрудники Домодедовской таможни, которые никак не препятствовали полетам бизнес-джетов в российском воздушном пространстве.