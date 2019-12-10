Щелковский клубок: ФСБ зачищает окружение Алексея Валова

На прошлой неделе бывший высокопоставленный чиновник Подмосковья Алексей Валов был арестован Бабушкинским судом столицы. Бывшему замминистра официально предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). «Известия» выяснили, какая деятельность Валова может быть интересна следствию помимо получения дорогостоящих подарков от подчиненных.

Как живет щелковский чиновник

Вместе с официальным заявлением пресс-службы СКР на официальном аккаунте СКР появилось видео, вероятно, снятое по месту жительства фигуранта расследования.

На кадрах запечатлены особняки и другие капитальные постройки, названные в пресс-релизе «несколькими адресами проживания обвиняемого», где провели следственные действия люди в форме. В глаза бросается роскошное убранство загородного деревянного дома. Вслед за ним показан уже кирпичный разноуровневый особняк с садом и хозяйственными постройками, затем еще одно двухэтажное строение представительского класса с большим эркером и французскими окнами в пол. Показан внушительный личный бассейн, затем кабинет, заставленный многочисленными иконами, грамотами, фотографиями, гербами и наградами.

Валов_2 Автомобиль марки Mercedes-Benz стоимостью более 6 млн рублей, полученный обвиняемым, по версии следствия, в качестве взятки от своей подчиненной Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Рядом с российским триколором на записи стоит, вероятно, флаг Новороссии (бело-желто-черный). На столе — рамки с фотографиями и антиквариат. Показан также автомобиль, который, вероятно, и стал вещественным доказательством по делу, — сначала в видеоряде Mercedes-Benz еще с номерами на заснеженной стоянке, а затем уже без номеров на эвакуаторе. Любопытно, что на борту эвакуатора нанесен тверской номер телефона.

Автор цитаты Справка Алексей Валов — кадровый офицер, в 1979 году окончил Смоленское высшее зенитное ракетное командное училище, в 1992 году окончил Военную академию ПВО Сухопутных войск имени Василевского. В 2005 году вышел в отставку и попал на муниципальную службу. Сначала трудился на руководящих постах в администрации Химкинского района, его называли «руками» бывшего главы района Владимира Стрельченко. Активно боролся с экоактивистами — защитниками Химкинского леса. Валов проверялся на причастность к тяжким увечьям журналиста Михаила Бекетова, но вину его не доказали. После череды скандалов, связанных с Химкинским лесом, покидал пост замглавы администрации, непродолжительное время занимался бизнесом, потом вернулся в прежнем статусе, но под начало нового главы Олега Шахова. Ненадолго — под давлением общественного мнения ему пришлось уйти. В июле 2014 года стал сначала первым замом главы Щелковского района, а вскоре и возглавил район. Чиновник досрочно покинул пост в марте 2019 года спустя месяц после задержания его заместителя Ирины Ивановой. Однако ушел он не на пенсию, а в правительство Подмосковья на должность замминистра.

Замы в клетках

В тот же день, 7 декабря, СКР сообщил о том, что бывшему первому замглавы городского образования Щелково предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в крупном размере с использованием служебного положения. По версии следствия, она похитила средства МКУ Щелковского района «Хозяйственно-транспортное управление» в сумме свыше 2,3 млн рублей.

Ведомство не назвало имени фигуранта расследования, однако источник ТАСС утверждает, что накануне по делу о мошенничестве на границе с Белоруссией была задержана экс-замглавы администрации Щелково Наталья Тамбова.

Валов_1 Экс-замглавы администрации Щелково Наталья Тамбова Фото: youtube.com/Щелковское Телевидение

Любопытно, что в транспортном средстве, на котором передвигались чиновница и ее родственница, силовики нашли 4 млн рублей.

Напомним, ранее под следствием оказались и другие топ-менеджеры администрации этого района. Как уже сообщали «Известия», в начале года была задержана Ирина Иванова, бывшая замглавы по жилищным вопросам, экс-начальник управления земельных отношений администрации Виталий Андрусенко. Стоит вспомнить и Георгия Волосевича (замглавы муниципальной конторы, контролировавшей рынок ритуальных услуг в регионе), задержанного в один день с Валовым. Итого под следствием львиная доля команды бывшего хозяина Щелковского района.

Не стало неожиданностью

Валов наверняка предполагал, что его судьба висит на волоске, и предпринимал какие-то попытки разрешить ситуацию, считает источник в правоохранительных органах. Якобы тучи над ним сгустились еще в сентябре. Примерно тогда на официальной странице Валова в Twitter появилось многозначительное сообщение: «И помните: если настоящее пытается судить прошлое, то оно теряет будущее».

Интересно обстоит дело и с кладбищенским ответвлением антикоррупционного расследования в Щелково. Источник говорит, что Валов еще в пору своей работы в Химках питал интерес к сфере похоронных услуг. Уделял он ей внимание и в Щелково.

« Типовая коррупционная схема давления на ритуальный бизнес выглядит так: недобросовестные чиновники чинят многочисленные административные препятствия мелким предпринимателям при захоронениях. То, как это выглядит, наглядно было продемонстрировано в Самаре. Подмосковный сценарий не сильно отличается. Всех футболят с кладбища, а тем конторам, которые заносят, — зеленый свет. Предполагаю, что в подозрении за подобного рода покровительство и был задержан чиновник из щелковской муниципальной конторы », — рассказал «Известиям» на условиях анонимности представитель ритуального бизнеса из Московской области.

Напомним, Волосевича обвиняют в нескольких эпизодах получения взяток в размере 500 тыс. рублей ежемесячно.

Валов_3 Сотрудник полиции у Хованского кладбища в Москве, где произошла массовая драка со стрельбой. 14 мая 2016 года Фото: РИА Новости/Максим Блинов

О том, как обстояли дела в скорбном мире ритуальных услуг Химкинского района при Валове, сейчас уже сказать затруднительно. Но о методах работы топ-менеджмента муниципальных гробовщиков можно судить, например, по скандальной драке на Хованском кладбище в мае 2016 года. Фигурантом этого расследования стал бывший директор кладбища Юрий Чугуев, его обвиняли в вымогательстве и организации массовых беспорядков.

Любопытный факт его биографии — свою карьеру в ритуальном бизнесе Чугуев сделал именно в Химках, как раз в период нахождения там у руля Валова. Чугуев, кстати, тоже кадровый офицер вооруженных сил, участник военных конфликтов. А еще он уроженец Пензенской области, где силовики задержали Валова.

Кстати, с Пензенской областью Валова связывает еще и коммерческая деятельность. В тот короткий промежуток времени между его назначениями из Химок в Щелково он успел занять пост гендиректора ООО «АПК Родина» (это семейное предприятие Валовых). Владельцем предприятия числится супруга Валова, по данным Спарк-interfax.

Не прижился

Широкое распространение получило письмо без подписи на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева, в котором работники администрации жалуются главе региона на Валова и его команду. Авторы письма не известны, но в письме сообщается о якобы неэтичном поведении Валова и его команды по отношению к подчиненным, связях с представителями криминальных структур. Кроме того, говорится о том, что вместе с ним в район якобы перебрались химкинские предприниматели, «дружественные г-ну Валову».

Защитница Химкинского леса Евгения Чирикова заявляла, что Валов играл на стороне застройщиков.

Валов_4 Бассейн в доме бывшего главы Щелковского муниципального района Алексея Валова Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

«Валов всевозможными способами лоббировал возможность застройки в Химках… Застройщики, которые сейчас работают в Химках», — утверждала она «Газете.ру».