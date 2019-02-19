Очень черные: ЦБ создаст для банков реестр сомнительных компаний

Банк России в этом году планирует начать работу над реестром контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях, рассказал «Известиям» зампред ЦБ Василий Поздышев. Площадка объединит информацию от таможенной и налоговой служб, речь идет о цифровизации больших данных. ФТС с 2016 года для внутреннего пользования ведет реестр объектов особого контроля. Ежегодно в него попадают сведения о компаниях, которые проводят сомнительные внешнеторговые операции, и об их владельцах. Объединение данных и доступ к ним всех участников рынка снизит риски для банков и нагрузку на честный бизнес, считают эксперты.

Сомнения по списку

Доступ к реестру контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях игроки финансового рынка — главным образом банки — могут получить уже к концу 2019 или началу 2020 года, рассказал Василий Поздышев. Как пояснили в пресс-службе регулятора, обсуждение проекта с банковским сообществом продолжается. Его суть в использовании имеющихся в распоряжении ЦБ больших данных.

— Предполагается, что банки смогут консультироваться в ЦБ в целях проверки своих новых клиентов - юрлиц на наличие различных факторов повышенного риска, — пояснили в регуляторе. — С помощью такого информационного ресурса банки смогут лучше, быстрее и с меньшими для себя издержками оценивать риски. Для реализации проекта понадобятся изменения в законодательство.

Для цифровизации массивов больших данных нужны межведомственные соглашения. Зампред ЦБ отметил, что, договоренности достигнуты с Федеральной таможенной (ФТС) и Федеральной налоговой службой (ФНС). Однако речь идет не только о сборе базы информации, но и о ее качественной аналитике.

Очень большие данные

ФТС с 2016 года ведет собственный реестр объектов особого контроля, он создан для внутреннего пользования. В перечень вносят компании, которые проводят сомнительные внешнеторговые операции, сообщили «Известиям» в службе. В зону риска автоматически попадают и новые фирмы, зарегистрированные владельцами или руководителями «сомнительных» юрлиц. Эта система уже функционирует на основе межведомственного взаимодействия, пояснили в ФТС. Если компания попала в аналогичный список, например, ФНС или ЦБ, она автоматически окажется в реестре объектов особого контроля ФТС, добавили в службе.

Однако у таможни есть собственные критерии, по которым идет отбор: около 90% сомнительных компаний попадают в реестр автоматически. В 2017 году таких фирм оказалось 16 тыс., в 2018-м — 15 тыс. Как пояснили в ФТС, сокращению их числа помогла совместная работа с Центробанком и ФНС.

Наиболее распространенные причины включения в список – невозврат валютной выручки и манипуляции с авансами (завышение при поставке товаров). Однако существует и механизм реабилитации. Как отметили в ФТС, ежегодно проводится автоматический анализ каждого из включенных объектов и формируется новый список.

— Если в течение года все недоработки были компанией исправлены, то оснований для повторного включения в реестр нет, — добавили в Федеральной таможенной службе.

В ФНС на момент написания материала не ответили на вопросы «Известий» об участии в проекте по созданию перечня.

Рынок в плюсе

Создание общего реестра лиц с повышенным риском участия в сомнительных операциях снизит опасность негативных последствий при работе с клиентами, полагают в банке «Открытие». При наличии такого инструмента кредитная организация сможет принимать превентивные меры при приеме на обслуживание компаний из списка, а также оперативно выявлять сомнительные операции клиентов, что позволит уменьшить давление на честный бизнес, считают в «Открытии».

Появление такого инструмента должно снизить риски необоснованного включения клиентов в «черные списки» кредитных организаций, считает доцент департамента финансовых рынков и банков Финансового университета при правительстве РФ Илья Покаместов. Подобный реестр может уменьшить и расходы банков на проверку компаний, однако лишь в том случае, если его использование будет построено на цифровых технологиях, считает эксперт. Это обеспечит низкую себестоимость услуги, а значит, сделает ее привлекательной для клиентов, полагает Илья Покаместов.

Это не только упростит процедуру проверки надежности контрагента, но и даст определенные гарантии достоверности полученной информации, считает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Эксперт добавил, что благодаря появления открытого реестра снизится вероятность злоупотреблений, финансовые рынки станут прозрачнее, что уже позитивно для всех их участников.

Подобные практики применяются в других странах. Например, в Италии есть национальный реестр инвойсов, отметил Илья Покаместов. Российский Центробанк также работает над созданием реестра залогов, электронных гарантий, аккредитивов и векселей — всё это должно обеспечить симметрию информации на финансовом рынке.

В конце января глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор планирует пересмотреть так называемый «черный список» клиентов банков. В него попадают те, кому кредитные организации отказали в обслуживании из-за нарушения антиотмывочного закона. По ее словам, целью изменений станет исключение лишнего давления на добросовестный бизнес.