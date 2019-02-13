ФНС держит дистанцию: система налогового мониторинга дает результаты

Количество участников системы налогового мониторинга за три года выросло с 7 до 44. Они обеспечивают более 12% всех налоговых поступлений в федеральный бюджет. Система предоставляет налоговому органу доступ в режиме реального времени к данным компаний. А бизнес, в свою очередь, в большинстве случаев освобождается от выездных налоговых проверок, являющихся головной болью для предпринимателей. Об этом Дмитрий Медведев заявил во время совещания о развитии системы налогового мониторинга.

С момента запуска системы налогового мониторинга количество ее участников выросло в шесть раз: с семи организаций в 2015 году до 44 в 2019-м. Сейчас к ней подключены крупнейшие компании, которые обеспечивают 12,25% налоговых поступлений в федеральный бюджет. При этом, по словам премьера, в выигрыше оказываются все: и представители налоговых властей, и бизнес.

— Во-первых, снижаются трудозатраты на администрирование налогов, это достаточно серьезная, масштабная работа, в крупных компаниях в особенности, — отметил Дмитрий Медведев. — Все данные можно получить, никуда не выезжая. С другой стороны, растут доходы государства, поскольку выявлять ошибки и доплачивать налоги можно в оперативном режиме. Бизнес — а это, я считаю, исключительно важно — в большинстве случаев освобождается от камеральных и выездных налоговых проверок.

Неожиданные визиты фискалов, по мнению главы правительства, далеко не всегда полезны для хозяйственной деятельности компании, так как почти вся она начинает работать на эту проверку и сбивается с нормального рабочего ритма.

— Дело даже не в каких-то нарушениях, а в том, что это само по себе достаточно серьезное испытание, — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По сути, мониторинг позволяет минимизировать персональное взаимодействие контролера и проверяемого за счет более широкого круга инструментов дистанционного контроля.

— Присоединение к этому мониторингу формирует правильные поведенческие условия, поскольку на него соглашаются те компании, которые хотят быть открытыми (или готовы быть открытыми) для общества и государства, кто хочет продемонстрировать прозрачность своей работы клиентам, партнерам по бизнесу, — заявил глава правительства.

Опыт ФНС по удаленному взаимодействию с налогоплательщиками в рамках системы такого мониторинга мог бы быть взят на вооружение и другими государственными органами. Глава правительства считает, что необходимо переходить в целом от жестких действий, которые осуществляются уже постфактум в режиме реагирования, к превентивным мерам, профилактике, перестраивать работу таким образом, чтобы смещать акцент непосредственно с ответственности на предотвращение проблем.

— Надеюсь, что опыт Федеральной налоговой службы в этой части будет полезен и для других органов управления. Особенно с учетом того, что сейчас мы готовим довольно серьезную реформу контрольно-надзорной деятельности, — сообщил премьер-министр.

Как отмечают в ФНС, мониторинг — это новая форма налогового контроля. Она заменяет традиционные проверки на онлайн-взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика и его бухгалтерской и налоговой отчетности. Такой способ предоставления данных позволяет оперативно согласовывать позицию по налогообложению планируемых и совершенных операций. Доступ к сведениям компании позволяет налоговому органу снизить объем необходимых документов и сосредоточить ресурсы на проверке тех операций, которые содержат элементы риска.

Перед совещанием Дмитрий Медведев осмотрел новую модель помещения инспекции ФНС. Сейчас она внедряется во всех регионах России. Подробности главе кабмина рассказал руководитель ФНС Михаил Мишустин. По его словам, на такую модель перешло уже около 800 инспекций. Мишустин предложил Медведеву взять талончик для получения услуги, указав категорию интересующего вопроса на специальном терминале. Председатель правительства получил талончик и тут же был приглашен по громкой связи к столу сотрудника инспекции. Глава ФНС отметил, что такая система позволяет обеспечить среднее время ожидания в очереди в пределах 15 минут.