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В ФНС объяснили проверки агрохолдингов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Проверка предприятий крупных агрохолдингов в 13 регионах России проводилась с целью ликвидации «площадок», позволявших недобросовестным поставщикам уходить от уплаты налогов, заявили в Федеральной налоговой службе (ФНС) России в среду, 13 февраля.

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По данным ведомства, на сегодняшний день выявлены пять наиболее крупных предприятий недобросовестных поставщиков, деятельность которых направлена на создание условий для легализации налога на добавленную стоимость (НДС), заявляемого в составе налоговых вычетов переработчиками зернового рынка.

«По результатам данных мероприятий будет дана оценка степени вовлеченности мукомольных, животноводческих, комбикормовых и прочих заводов-переработчиков в незаконную схему минимизации налоговых обязательств и получению тем самым ими необоснованного конкурентного преимущества», — цитирует представителя ФНС ТАСС.

В ведомстве отметили, что деятельность «площадок» таких недобросовестных поставщиков приводит к недопоступлениям налогов в бюджет страны.

13 февраля стало известно о совместной проверке ФСБ и ФНС на предприятиях крупных агрохолдингов в ряде российских регионов. Речь идет о возможном уклонении от уплаты налогов, незаконном возмещении сумм НДС, а также несоблюдении хозяйствующими субъектами договоренностей в рамках Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.

В 2018 году крупные экспортеры и производители подписали Хартию в сфере оборота сельхозпродукции, которая предполагает отказ всех участников рынка от использования схем незаконной налоговой оптимизации и нацелена на восстановление добросовестной конкуренции.

Необходимость в ее подписании возникла в связи с тем, что часть производителей выплачивает так называемый единый сельхозналог, который не предусматривает выплату НДС. Остальные участники рынка платят налог на добавленную стоимость по ставке 10%, который при экспортных операциях возвращается. Для получения этих средств компании зачастую используют незаконные схемы и посредников, в результате чего ежегодные потери бюджета составляют около 65 млрд рублей.

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