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СМИ сообщили об обысках сразу в нескольких крупных агрохолдингах России

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Пименов Роман
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и Федеральной налоговой службы (ФНС) проводят обыски и выемку документов на предприятиях крупных агрохолдингов сразу в 13 регионах РФ. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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По словам собеседника агентства, речь идет о возможном уклонении от уплаты налогов, незаконном возмещении сумм НДС, а также несоблюдении хозяйствующими субъектами договоренностей в рамках Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. Другие подробности, в частности названия компаний, не приводятся.

В настоящее время сотрудники ФСБ и ФНС работают в Москве, Санкт-Петербурге, Мордовии, а также Московской, Ленинградской, Воронежской, Пензенской, Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Саратовской, Белгородской и Липецкой областях.

11 февраля Министерство сельского хозяйства России сообщило о планах создать новый союз экспортеров зерна к апрелю. По данным ведомства, с начала текущего года РФ увеличила поставки зерна на 3%, до 32,6 млн т. При этом экспорт пшеницы вырос на 11% и составил 27,3 млн т.

В 2018 году крупные экспортеры и производители подписали Хартию в сфере оборота сельхозпродукции, которая предполагает отказ всех участников рынка от использования схем незаконной налоговой оптимизации и нацелена на восстановление добросовестной конкуренции.

Необходимость в ее подписании возникла в связи с тем, что часть производителей выплачивает так называемый единый сельхозналог, который не предусматривает выплату НДС. Остальные участники рынка платят налог на добавленную стоимость по ставке 10%, который при экспортных операциях возвращается. Для получения этих средств компании зачастую используют незаконные схемы и посредников, в результате чего ежегодные потери бюджета составляют около 65 млрд рублей.

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