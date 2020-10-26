Афины поладят: зачем Сергей Лавров прилетел в Грецию

Россия выступает за прямой диалог между Грецией и Турцией по территориальным вопросам в Восточном Средиземноморье, Москва готова выступить посредником, если поступит соответствующий запрос. Об этом на встрече с греческим коллегой Никосом Дендиасом в Афинах заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам Дендиаса, Греция видит Россию неотъемлемой частью европейской безопасности. Он также напомнил, что РФ сыграла ключевую роль в обретении республикой независимости. В следующем году на 200-летие освобождения греческая сторона надеется увидеть высоких гостей из РФ, признался министр. Источники «Известий» в греческих дипломатических кругах заявили: в марте 2021 года в Афинах ждут с визитом президента РФ Владимира Путина.

Двести лет связей

Сергей Лавров был в Греции в 2016 году, однако с Никосом Дендиасом за последний год он встречается уже в третий раз.

Переговоры двух министров проходили в зале имени графа Иоанна Каподистрия — управляющего министерством иностранных дел Российской империи в 1816-1822 годах и первого правителя независимой Греческой республики в 1827-1831 годах. Москву и Афины связывает долгосрочная дружба, которая опирается на историю и взаимопонимание, Россия сыграла решающую роль в борьбе за независимость Греции, начал встречу ее министр иностранных дел.

— Надеемся, что на мероприятиях в честь 200-летия будут также представители России высокого уровня, — отметил политик. — Мы видим большие возможности для укрепления наших отношений . Греция — член ЕС и НАТО, мы заинтересованы в укреплении контактов этих организаций с РФ, поскольку мы уверены, что Россия — неотъемлемая часть европейской архитектуры безопасности.

Источники «Известий» в греческих дипломатических кругах, присутствовавшие на встрече, заявили: Афины уже направили приглашение на торжества в честь 200-летия обретения независимости российскому лидеру.

Афины поладят Никос Дендиас и Сергей Лавров Фото: ТАСС/EPA/COSTAS BALTAS

— Приглашение было направлено, ответ от администрации президента ждем, — резюмировали собеседники.

В двусторонних отношениях, как отметил Никос Дендиас, Москва и Афины акцентировали внимание на энергетике, экономике и культуре, особенно интересовали греческую сторону возобновляемые источники энергии и туризм . Греция по-прежнему принимает российских туристов — квота 500 человек в неделю стабильно заполняется, несмотря на отсутствие между странами прямого авиасообщения.

Отвечая на вопрос «Известий» о том, как Афины намерены добиваться перезагрузки отношений с РФ, Никос Дендиас заявил: «сам визит Лаврова в Афины знаменует этот перезапуск отношений» и уточнил, что министры регулярно созваниваются и встречаются в этом году уже в третий раз.

Сергей Лавров отметил, что на нынешнем этапе первоочередная задача — преодоление негативных экономических последствий пандемии. По данным ФТС, по итогам января-июля 2020 года российско-греческий товарооборот сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,1% до $1,6 млрд . Российский экспорт уменьшился на 16,5% до $1,5 млрд. Импорт из Греции снизился на 11,9% и составил $122 млн.

Афины поладят Встреча Никоса Дендиаса и Сергея Лаврова Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Лавров также выразил благодарность греческой стороне за активное содействие в вывозе россиян в начале пандемии: греки помогли вернуться в РФ 700 гражданам, а первый рейс был на безвозмездной основе предоставлен Афинами, напомнил глава МИД РФ.

По итогам переговоров министры подписали меморандум о проведении перекрестного Года истории в 2021-м. Между тем, особенно остановились стороны на региональной политике — от Ливии до Карабаха и Кипра. Никос Дендиас отметил, что дестабилизирующую роль в Средиземноморье играет Турция, руководство которой проявляет «неоосманские амбиции» . По словам греческого министра, Анкара подрывает успехи в борьбе международного сообщества с ИГИЛ (запрещено в РФ) и выступает «турагентом для джихадистов» на всех фронтах — от сирийского Идлиба до Нагорного Карабаха.

По мнению главы МИД РФ, с точки зрения России «любые проблемы, которые возникают между странами, надо решать на основе диалога, какой бы трудной ни была ситуация, в том числе между Турцией и Грецией».

По Ливии — Греция приветствует недавно заключенное перемирие между воюющими сторонами, надеется, что и Триполи, и Тобрук с уважением отнесутся к Женевскому соглашению. По Карабаху — Дендиас отметил важность достижения режима прекращения огня и напомнил, что 16 октября посетил Ереван. «Вовлечение Анкары в конфликт в Карабахе вызывает нашу обеспокоенность», — заявил тогда греческий министр.

Афины поладят Встреча Никоса Дендиаса и Сергея Лаврова Фото: ТАСС/EPA/COSTAS BALTAS

Сергей Лавров отметил, что проинформировал коллегу о той роли, которую Россия играет в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, как стимулирует нагорно-карабахское урегулирование, начиная с немедленного прекращения огня. Министр также заявил, что РФ готова рассмотреть возможность посредничества в урегулировании в Восточном Средиземноморье, «если такая просьба поступит».

Конфликт в регионе из-за шельфа Кипра перешел в новую фазу в ноябре 2019 года, когда Анкара подписала с базирующимся в Триполи Правительством национального согласия (ПНС) меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией.

Резко против этого документа выступили Греция и Египет. Греческий МИД заявил, что меморандум лишает острова республики, которые находятся между этими странами, права на континентальный шельф и исключительные экономические зоны.

Афины поладят Сергей Лавров и Никос Дендиас во время пресс-конференции по итогам встречи в Афинах Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

После заключения этого меморандума Афины выразили открытую поддержку восточному ливийскому правительству в Тобруке, а летом 2020 года заключили похожее соглашение о разграничении морских зон с Италией и Египтом. Анкара подчеркнула, что не признает греко-египетское соглашение.

Не без проблем

Глава МИД РФ охарактеризовал отношения Москвы и Анкары как «хорошие, но не без проблем». В сентябре в ходе визита на Кипр Сергей Лавров заявил в интервью греко-кипрской газете Phileleftheros, что углубление российско-турецкого сотрудничества не сказывается и не будет сказываться на диалоге Москвы с Никосией . Тогда же министр отметил, что РФ «готова содействовать налаживанию диалога» между Кипром и Турцией.

Как пояснил «Известиям» востоковед Вячеслав Матузов, у Турции прямой интерес привлечь Россию в качестве посредника в конфликте с Грецией и Кипром в Восточном Средиземноморье. Поскольку Москва и Анкара имеют богатый опыт переговоров, в том числе, по Ливии, Сирии, у обеих сторон есть взаимное понимание того, как следует решать конфликт.

— Однако ситуацию в Восточном Средиземноморье теперь нужно рассматривать с увязкой с карабахским конфликтом. Москве важно, чтобы Анкара не мешала российскому посредничеству между Баку и Ереваном. Турция настаивает на военном решении спора, РФ же придерживается позиции диалога, — пояснил эксперт.

Афины поладят Сергей Лавров приветствует премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Руководитель Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев напомнил, что территориальному спору между Афинами и Анкарой уже почти сто лет — с 1923 года, когда были окончательно установлены границы Турецкой республики. Однако нападки на политическом уровне резко контрастируют с сотрудничеством в военной сфере, международной безопасности .

— Контакты на уровне офицеров, минобороны поддерживаются на высоком уровне, это позволяет избегать прямого столкновения между Афинами и Анкарой. Сказывается также то, что обе страны входят в НАТО, — заявил эксперт «Известиям».

Афины переговорные

После встречи с главой МИД Греции Сергей Лавров направился на переговоры с израильским коллегой Габи Ашкенази . Это первая встреча двух министров — Ашкенази, представляющий в правящей коалиции Израиля партию Бени Ганца, занял этот пост лишь в апреле этого года после подписания соглашения между Ганцем и Нетаньяху. Лавров и Ашкенази до этого только дважды беседовали по телефону.

В центре переговоров, закрытых для прессы, были палестино-израильское урегулирование, текущая ситуацию в Сирии и борьба с коронавирусом. Как сообщают израильские СМИ, Габи Ашкенази рассказал Сергею Лаврову об «авраамовских соглашениях» — нормализации отношений между Израилем с ОАЭ, Бахрейном и Суданом.

Афины поладят Встреча Сергей Лаврова с Габриэлем Ашкенази Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ