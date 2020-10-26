Прямой эфир

Минфин США расширил список санкций по Ирану

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство финансов США добавило в санкционные списки министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане и ряд иранских компаний. Об этом сообщается в понедельник, 26 октября, на сайте ведомства.

Дипломатическая цель: Иран заподозрили в планах покушения на посла США
По данным СМИ, акция против Ланы Маркс планируется как ответ на убийство генерала Сулеймани

Санкции вводятся также против иранского министерства нефти, Национальной иранской нефтяной компании и Национальной иранской танкерной компании.

В минфине США считают, что «иранский режим по-прежнему ставит свою поддержку террористических организаций и своей ядерной программы в приоритет над потребностями иранского народа». Речь идет, в частности, о поставках бензина в Венесуэлу и Сирию.

В начале сентября 2020 года американский минфин добавил в санкционный список 18 иранских банков. Позже в том же месяце ведомство расширило этот перечень, в который попали еще двое иранцев, а также три расположенных на территории страны тюрьмы и отделение местного суда.

В октябре США включили в черный список по Ирану двух граждан Китая, одного жителя Австралии, шесть китайских и одну австралийскую организации.

В конце сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил о возобновлении действия санкций ООН против Ирана, несмотря на то что в самой организации с этим не были согласны.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020