Минфин США расширил список санкций по Ирану

Министерство финансов США добавило в санкционные списки министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане и ряд иранских компаний. Об этом сообщается в понедельник, 26 октября, на сайте ведомства.

Санкции вводятся также против иранского министерства нефти, Национальной иранской нефтяной компании и Национальной иранской танкерной компании.

В минфине США считают, что «иранский режим по-прежнему ставит свою поддержку террористических организаций и своей ядерной программы в приоритет над потребностями иранского народа». Речь идет, в частности, о поставках бензина в Венесуэлу и Сирию.

В начале сентября 2020 года американский минфин добавил в санкционный список 18 иранских банков. Позже в том же месяце ведомство расширило этот перечень, в который попали еще двое иранцев, а также три расположенных на территории страны тюрьмы и отделение местного суда.

В октябре США включили в черный список по Ирану двух граждан Китая, одного жителя Австралии, шесть китайских и одну австралийскую организации.

В конце сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил о возобновлении действия санкций ООН против Ирана, несмотря на то что в самой организации с этим не были согласны.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.