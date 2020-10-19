США добавили в санкционный список по Ирану граждан Китая и Австралии

США включили в черный список по Ирану двух граждан Китая, одного жителя Австралии. Об этом говорится в распространенном в понедельник, 19 октября, заявлении американского минфина.

Кроме того, в список также попали шесть китайских и одна австралийская организация.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

9 октября сообщалось, что минфин США добавил в санкционный список 18 иранских банков.

Ранее расширение санкций против Ирана американский минфин провел 24 сентября. В список были добавлены еще двое иранских граждан, а также три расположенных на территории страны тюрьмы и отделение местного суда.

20 сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил о возобновлении действия санкций ООН против Ирана, несмотря на то что в самой организации с этим не согласны.

Он отметил, что США примут меры против «нарушителей» этих санкций.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.