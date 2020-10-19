Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Минюст США обвинил «сотрудников ГРУ» в кибератаке на Олимпиаду-2018
Туризм
РФ недосчитается 600 млрд рублей из-за отсутствия иностранных туристов
Мир
США добавили в санкционный список по Ирану граждан Китая и Австралии
Общество
В Петербурге ограничат время работы ресторанов до 23:00
Мир
Суточный объем поставок газа из России в КНР превысил обязательства по контракту

США добавили в санкционный список по Ирану граждан Китая и Австралии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США включили в черный список по Ирану двух граждан Китая, одного жителя Австралии. Об этом говорится в распространенном в понедельник, 19 октября, заявлении американского минфина.

Без права на поддержку: США усложнили Ирану борьбу с коронавирусом
Вашингтон на фоне пандемии ввел новые санкции против исламской республики

Кроме того, в список также попали шесть китайских и одна австралийская организация.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

9 октября сообщалось, что минфин США добавил в санкционный список 18 иранских банков.

Ранее расширение санкций против Ирана американский минфин провел 24 сентября. В список были добавлены еще двое иранских граждан, а также три расположенных на территории страны тюрьмы и отделение местного суда.

20 сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил о возобновлении действия санкций ООН против Ирана, несмотря на то что в самой организации с этим не согласны.

Он отметил, что США примут меры против «нарушителей» этих санкций.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020