Американские власти расширили список санкций по Ирану

Власти Соединенных Штатов расширили список санкций в отношении Ирана. Об этом на своем сайте сообщил американский Минфин в четверг, 24 августа.

Отмечается, что в список добавлены еще двое иранских граждан, а также три расположенных на территории страны тюрьмы и отделение местного суда.

Известно, что исправительные учреждения, которые попали под новые санкции, расположены городах в городе Шираз, Урмия, Мешхед. Никаких пояснений Минфин США пока не привел.

20 сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил о возобновлении действия санкций ООН против Ирана, несмотря на то что в самой организации с этим не согласны.

Он отметил, что США примут меры против «нарушителей» этих санкций.

В МИД РФ сообщили, что Вашингтон продолжает вводить в заблуждение международное сообщество, спекулируя на теме восстановления санкций против Ирана.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.