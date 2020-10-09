Минфин США добавил 18 иранских банков в санкционный список

Восемнадцать иранских банков в четверг, 8 октября, попали под санкции министерства финансов США. Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщает газета The Washington Post.

Согласно документу, Соединенные Штаты вводят санкции против всего финансового сектора Ирана, однако запреты не распространяются на сделки по приобретению сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, лекарств и медицинского оборудования.

Как пояснили в минфине, 16 из попавших под санкции банков оказались в списке их-за своей деятельности в финансовом секторе Ирана, еще один из-за того, что его контролирует финучреждение, находящееся в американском черном списке. Кроме того, в рамках борьбы с распространением оружия массового поражения рестрикции введены против связанного с иранскими вооруженными силами банка.

По мнению министра финансов США Стивена Мнучина, это решение «отражает обязательства (США) пресечь незаконный доступ к американским долларам» и позволит «проводить гуманитарные операции в поддержку иранского народа».

Источник издания утверждает, что санкции были введены вопреки европейским союзникам, которые предупредили, что они могут иметь «разрушительные гуманитарные последствия» для Ирана на фоне пандемии нового коронавируса и продолжающегося валютного кризиса.

Ранее расширение санкций против Ирана американский минфин провел 24 сентября. В список добавлены еще двое иранских граждан, а также три расположенных на территории страны тюрьмы и отделение местного суда.

20 сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил о возобновлении действия санкций ООН против Ирана, несмотря на то, что в самой организации с этим не согласны.

Он отметил, что США примут меры против «нарушителей» этих санкций.

В МИД РФ сообщили, что Вашингтон продолжает вводить в заблуждение международное сообщество, спекулируя на теме восстановления санкций против Ирана.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.