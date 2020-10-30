Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Срок подачи заявлений о налоговой отсрочке для предпринимателей (правительство ввело ее в апреле) истекает в ноябре. Кроме того, с начала месяца вступают в силу сразу два важных новшества для автомобилистов — оформить европротокол теперь можно будет, даже не достигнув согласия со вторым участником ДТП, а информацию о небольшом происшествии — подать полностью онлайн (до этого сделать это могли только жители Москвы и Петербурга). Кроме того, Россия возобновит авиаперелеты еще с тремя странами. Подробнее об этих и других нововведениях — в традиционном обзоре «Известий».

Завершение срока подачи заявлений о налоговой отсрочке для предпринимателей

В конце месяца (30 ноября) завершится срок, в который представители малого и среднего бизнеса, пострадавшие из-за пандемии, могут обратиться с заявлением об отсрочке или рассрочке по уплате налогов, авансовых платежей по ним и страховых взносов .

Возможность оформления такой отсрочки в качестве меры поддержки отдельным категориям предпринимателей была введена постановлением правительства от 2 апреля. Воспользоваться ею могут те, чья деятельность попала в сформированный правительством реестр наиболее пострадавших отраслей (можно посмотреть здесь), те, кто был занят преимущественно в сфере туризма и гостиничного бизнеса, а также арендодатели, предоставившие арендаторам отсрочку по уплате по договорам аренды.

Что изменится Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Еще одно условие — их доходы от реализации товаров и услуг сократились как минимум на 10% или по итогам 2020 года по данным декларации они ушли в убыток, хотя в 2019 году убытка не было .

Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте ФНС.

Дополнительное продление сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов на срок до шести месяцев также предусматривалось для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов МСП. Сбор сведений об их поддержке в 2019 году и с января по октябрь 2020-го завершится 4 ноября.

Продление льготной ипотеки

А вот действие программы льготной ипотеки, которая была запущена в апреле этого года на фоне пандемии, продлят как минимум до июля следующего года . Об этом решении премьер-министр Михаил Мишустин объявил на заседании правительства 22 октября.

По условиям программы, заемщик может взять кредит на покупку квартиры в новостройке (на вторичное жилье она не распространяется) под 6,5% годовых . Разницу банкам компенсирует государство. Помимо того что квартира должна быть в новостройке, есть ограничения по стоимости (от 6 млн до 12 млн рублей) и размерам первого взноса (15% от общей стоимости). Чтобы воспользоваться программой, необходимо иметь российское гражданство. Инициатором программы выступил Минфин.

Что изменится Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В то же время эксперты отмечают, что за время ее действия цены на жилье в Москве и Петербурге уже поднялись в диапазоне от 10% до 17% соответственно. Часть экспертов предупреждает, что из-за роста цен программа может вскоре исчерпать себя, однако в ЦБ с такими оценками не соглашаются.

Использование пневматики как огнестрельного оружия

Со 2-го числа месяца начнет действовать регламент выдачи заключений о возможности использовать пневматику как огнестрельное оружие. Он был утвержден приказом МВД России еще в конце июня 2018 года .

Пневматические винтовки, пистолеты, револьверы, сигнальные пистолеты и револьверы калибра не более 6 мм можно будет использовать как огнестрельное оружие. Но для этого физлица и организации должны будут получить соответствующее заключение.

Что изменится Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Подать заявление можно будет через центры госуслуг . К нему потребуется приложить копии документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия руководителя юрлица, если необходимо, а также копию протокола экспертного исследования изделия. После этого в течение 15 дней заявителю либо выдадут необходимое заключение, либо ответят отказом.

Агрегаторы товаров и услуг обязали принимать «Мир»

Агрегаторы товаров и услуг, оборот которых в прошлом году составил 40 млн рублей и принимающие к оплате наличные (то есть агрегаторы, на сайте которых у пользователей есть возможность оформлять покупки), обязаны будут принимать к оплате карты «Мир». Правило вступит в силу с 1 ноября, дальше его действие будет расширяться — с 1 марта 2021 минимальный порог выручки понизят до 30 млн рублей, с 1 июля — до 20 млн рублей.

Что изменится Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

ДТП через приложение и упрощенный европротокол: автомобилистам

С 1 ноября оформить небольшие аварии можно будет в электронной форме , без вызова сотрудников ДПС и оформления бумаг. Отправить извещение в страховую компанию и фотографии с места происшествия можно будет через «Госуслуги».

В пилотном режиме такая возможность появилась около года назад, но доступна была только для жителей Москвы, Петербурга и Казани . Они могли воспользоваться приложениями «Помощник ОСАГО» и «ДТП.Европротокол». Эксперимент проходил под контролем Российского союза автостраховщиков.

Изменятся и правила оформления самого европротокола. Напомним, оформить ДТП по упрощенной схеме (без вызова сотрудников ГИБДД) можно в случае, если происшествие обошлось без пострадавших, предполагаемая сумма ущерба не превышает 100 тыс. рублей по России и 400 тыс. рублей для Москвы, Петербурга и Московской и Ленинградской областей, в ДТП было не более двух участников и у них оформлены полисы ОСАГО.

Что изменится Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

До последнего времени существовало еще одно условие: оба участника должны были согласиться в своих оценках обстоятельств ДТП. Теперь это не обязательно, и при соблюдении всех прочих условий оформить европротокол можно будет в любом случае.

Кроме того, в России перестанут выдавать бумажные паспорта транспортного средства (ПТС) для новых автомобилей — опять же, с начала месяца . Ранее выданные документы продолжат свое действие, запросить бумажный документ также можно будет взамен утраченного или заполненного. Во всех остальных случаях ПТС на руки выдаваться больше не будет — все данные будут заполнять в электронной форме, на руки новый владелец сможет получить только выписку из электронной версии.

Первый в стране национальный стандарт, касающийся переходов для животных, вступит в силу также с 1 ноября . После этого на дорогах должны начать появляться так называемые экодуки. Предполагается, что они снизят аварийность, связанную со столкновениями с животными, и одновременно позволят обезопасить обитателей дикой природы.

Наконец, с ноября в России введут обязательную маркировку шин и покрышек. Требование касается прежде всего потребителей и импортеров — они теперь должны будут помечать свой товар средствами электронной идентификации . Предполагается, что это позволит сократить на рынке количество некачественной продукции и подделок — теперь импортеры и производители должны будут помечать свой товар средствами электронной идентификации (аналогичные правила уже распространяются на ряд других товаров, например на духи, кожаные изделия, верхнюю одежду и т.д.).

Возобновление перелетов и безвизовый режим

С начала месяца Россия возобновит регулярное авиасообщение еще с тремя странами — это Сербия, Куба и Япония . Самолеты в Белград, а также в кубинские Кайо-Коко и Санта-Клару будут летать два раза в неделю. В Токио можно будет попасть из Москвы (два рейса в неделю) и Владивостока (один раз в неделю).

Что изменится Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сейчас авиасообщение есть с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Египтом, ОАЭ, Турцией, Великобританией, Швейцарией, Танзанией и Мальдивами. Частоту рейсов в ОАЭ, Швейцарию, Белоруссию и на Мальдивы с ноября планируется увеличить.

Андорра отменит визы на въезд для россиян — правило будет распространяться на тех, кто отправляется в турпоездки сроком не более чем на 90 дней . Взаимное соглашение об отказе от визовых формальностей вступит в силу 25 ноября, однако когда у граждан обеих стран появится возможность воспользоваться этим преимуществом, неясно.