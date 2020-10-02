На жилой волне: банки выдали на 20% больше ипотечных кредитов

Более 860 тыс. ипотечных займов на 2,1 трлн рублей выдали российские банки с начала года и до 1 сентября, рассказали «Известиям» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ) . Эти показатели значительно опережают прошлогодние цифры, несмотря на карантин и проседание рынка жилищного кредитования. При этом вместе со снижением процентных ставок на ссуду фиксируется рост среднего чека, который, по данным бюро, составил 2,54 млн рублей по итогам августа . По мнению экспертов, спрос россиян на ипотеку продолжит расти. Также слабеющая нацвалюта вынуждает граждан вкладывать средства в недвижимость , подогревая тем самым еще больший интерес к этому рынку.

Спросу не откажешь

Несмотря на карантин, который негативно сказался на экономике, банки за восемь месяцев этого года выдали более 860 тыс. ссуд на жилье, что на 20% больше показателей такого же периода 2019-го, следует из данных ОКБ. Общая сумма займов составила 2,12 трлн рублей против 1,61 трлн прошлогодних.

Средний размер жилищного кредита по итогам августа равен 2,54 млн рублей, что превышает цифру аналогичного периода прошлого года на 14%, рассказал генеральный директор ОКБ Артур Александрович. В августе полная стоимость ипотечного кредита, то есть процент и иные обязательные платежи, опустилась до 8,9% годовых, добавил он.

Такой рост обусловлен низкими ставками и программой льготной ипотеки в новостройках, запущенной государством с апреля до ноября 2020-го, пояснил Артур Александрович. Он отметил, что сегмент жилищного кредитования оказался единственным, который не только быстро восстановился, но и существенно вырос . По словам генерального директора бюро кредитных историй «Эквифакс» Олега Лагуткина, начиная с июля рынок стал восстанавливаться в объемах, тогда как еще в апреле отмечалось проседание на 40% по количеству выданных займов. Кроме названных основных факторов, он добавил, что в последнее время к росту спроса на ссуду приводит слабеющая национальная валюта, вынуждающая граждан вкладывать средства в недвижимость.

На жилой волне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В банках из списка топ-30 подтвердили рост спроса на ипотеку . В целом по рынку объем жилищных кредитов в этом году вырос почти на 40%, а их количество — на 25%, оценивают в «Открытии». Говоря о собственных показателях, там привели цифры в 75% и 55% соответственно.

В Сбербанке с начала года по 29 сентября выдали 571 тыс. жилищных кредитов на сумму 1,25 трлн рублей, увеличив показатели по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 25% и 42% соответственно, рассказали в пресс-службе. ВТБ за январь–август текущего года профинансировал 214 тыс. ипотечных займов на 541 млрд рублей, что на треть превышает цифры годичной давности, подчеркнули там.

Лидерами по объему жилищных займов являются Москва (64%) и Московская область (53%). Пятерку замыкают Санкт-Петербург, Свердловская область и Татарстан, отметили в ОКБ.

На жилой волне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По актуальным данным ЦБ, средневзвешенная ставка на ипотеку на 1 сентября составляла 7,17%. Год назад ее значение составляло 10,24%.

Факторы сошлись

Запуск госпрограммы по льготной ставке стал серьезным акселератором в росте объемов ипотечного кредитования, отмечает доцент РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко. Учитывая, что проект временный, с его завершением количество вновь выданных займов на жилье сократится, а ставки пойдут вверх, считает он.

В апреле правительство запустило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Она распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей — в других регионах страны . Минимальный взнос составляет 20%. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Отмечалось, что займы по низкой ставке могут получить граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Срок действия льготной ипотеки от государства заканчивается 1 ноября 2020 года.

На жилой волне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ранее 24 сентября вице-премьер министр Марат Хуснуллин сообщил, что правительство планирует продлить действие льготной ипотеки под 6,5%. Он отметил, что окончательное решение будет принято ближе к ноябрю.

На фоне ослабления рубля наблюдается ажиотажный спрос на недвижимость, и значительная часть сделок на рынке происходит за счет ипотеки , рассказывает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. По его мнению, спрос россиян на эти займы продолжит расти, если программу господдержки продлят. Также существенный вклад в формирование спроса на ипотеку внесут программы рефинансирования, которые становятся всё интереснее клиентам, бравшим займы в 2019 году, когда проценты были выше, чем сейчас.

Кредитные учреждения в лице ВТБ, Сбербанка, «Открытия», Газпромбанка, «Санкт-Петербург», Ак Барс банка, Новикомбанка и ВБРР отметили рост спроса на рефинансирование ипотечных кредитов на фоне низких ставок. В некоторых из них за последний год доля сделок по рефинсированию ранее полученных займов выросла вдвое.

На жилой волне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Обратить внимание на другую проблему предлагает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. По его словам, население на фоне низких ставок забыло о том, что цены на недвижимость также обновляют максимумы. А учитывая, что рефинансирование ипотеки одобряют далеко не всем заемщикам, которые брали кредиты под 12–15% годовых, в следующем году можно ждать массы дефолтов по ссудам, которые снизят цену на недвижимость на всем рынке, полагает он.