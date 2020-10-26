Армения зафиксировала новое нарушение перемирия в НКР

Ереван зафиксировал новое нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе со стороны Баку. Об этом в понедельник, 26 октября, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Очередное нарушение зафиксировано около 09:10 (8:10 мск. ― Ред.) <…> Азербайджанские ВС взяли под прицел позиции на юго-восточном направлении (в Нагорном Карабахе. ― Ред.), выпустив по ним пять артиллерийских снарядов», ― говорится в сообщении, опубликованном Sputnik Армения в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Степанян отметила, что Азербайджан также нарушил режим прекращения огня и на северо-восточном направлении в Карабахе.

При этом Минобороны Азербайджана также обвинило Армению в нарушении перемирия, при этом подчеркнув, что, в свою очередь, Баку полностью соблюдает гуманитарное прекращение огня. Однако в военном ведомстве непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) опровергли эти заявления.

Глава армянского правительства Никол Пашинян незадолго до этого заявил о готовности Армении соблюдать режим прекращения огня в НКР.

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута накануне в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Новый режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 26 октября в 8:00 по местному времени (7:00 мск).

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го. Однако в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.