В Карабахе опровергли обвинения Баку в нарушении режима прекращения огня

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) опровергло заявления Азербайджана, о нарушении армянской стороной режима прекращения огня, вступившего в силу в понедельник, 26 октября, в 8:00 по местному времени (7:00 мск). Соответствующее заявление появилось на официальном сайте ведомства.

В НКР подчеркнули, что изначально Баку удалил опубликованные обвинения в адрес Еревана, однако спустя несколько минут Азербайджан снова распространил «очередную дезинформацию».

«В Минобороны Республики Арцах заявляют, что подразделения Армии обороны неукоснительно соблюдают достигнутые договоренности, а обвинения враждебной стороны не только не имеют ничего общего с реальностью, но были сделаны в контексте подготовки информационной базы для дальнейших провокаций последней», — отметили в ведомстве.

Ранее в этот же день минобороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении перемирия, при этом подчеркнув, что в свою очередь Баку полностью соблюдает гуманитарное прекращение огня.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян незадолго до этого заявил о готовности Армении соблюдать режим прекращения огня в НКР.

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута накануне в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го. Однако в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.