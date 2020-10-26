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Баку обвинил Ереван в нарушении режима прекращения огня

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Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении перемирия, вступившего в силу в 07:00 мск. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала ведомства в понедельник, 26 октября.

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«Несмотря на объявление с 08:00 (по местному времени —Ред.) 26 октября нового режима гуманитарного прекращения огня, Вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность», — заявили в Азербайджане.

Со своей стороны Баку заверил в полном соблюдении гуманитарного прекращения огня. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Ранее в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Армении соблюдать режим прекращения огня в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР).

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в НКР стороны конфликта достигли в ходе встречи с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова.

Также сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали власти Армении и Азербайджана незамедлительно принять меры по реализации договоренностей о режиме прекращения огня, достигнутых 10 октября на переговорах в Москве.

Конфликт в НКР разгорелся в новой силой в конце сентября. В происходящем стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий гибнут военнослужащие и мирные жители.

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