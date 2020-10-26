Оценочное суждение: на этапе в Сочи вновь были недовольны арбитрами

На третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи самым представительным и обсуждаемым, как и ожидалось, стал женский турнир. Ученицы Этери Тутберидзе смогли обыграть подопечных Алексея Мишина, но и на этот раз не обошлось без судейских скандалов, которые уже стали отличительной чертой внутренних стартов. У мужчин победу праздновал Михаил Коляда, который после смены тренера, похоже, обретает стабильность.

Баллы Туктамышевой

После короткой программы первой стала юниорка Тутберидзе Дарья Усачева, на втором месте оказалась еще одна спортсменка Этери Анна Щербакова, третью строчку с минимальным отрывом от соперниц заняла чемпионка мира и Европы 2015 года из команды Мишина Елизавета Туктамышева. Многие с таким раскладом оказались несогласны. Например, знаменитый тренер Татьяна Тарасова назвала судейство странным, отметив, что Туктамышева заслуживает гораздо более высоких баллов.

Туктамышева чисто откатала короткую программу с тройным акселем. Она была единственной среди девушек, кто зашел на этот сверхсложный элемент, а так как четверные в короткой у женщин запрещены, то тройной аксель — самый дорогой из разрешенных прыжков. Но, несмотря на высокую техническую стоимость программы, Елизавету судьи поставили ниже Усачевой, которая пока даже не может выступать на взрослом уровне на международных стартах, и ниже Щербаковой, допустившей в короткой грубую ошибку на каскаде тройных лутца и риттбергера.

«Какой Лиза должна быть сегодня с учетом самого сложного контента среди всех участников и чистого проката? Ну точно не номером три, с учетом всех ее титулов и достижений в спорте!» — написал в своем Instagram возмущенный судейством Евгений Плющенко. В Сочи его спортсменов не было, но он явно был недоволен очередным эпизодом спорного судейства в пользу группы Тутберидзе. Но были и объективные причины, по которым Елизавета оказалась ниже Дарьи и Анны.

— В короткой программе я не совсем понимала оценки, но потом баллы Лизе пересчитали. Она проигрывает своими вращениями. Мы не смотрим только на прыжки: Туктамышевой не хватает вращений, скольжения, — сказала «Известиям» вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова.

Отыграться в произвольной Елизавета не смогла — после высокого и пролетного тройного акселя в начале программы последовала череда небольших, но существенных для итоговой оценки ошибок: аксель в каскаде с тройным сальховом всего в один оборот, недокрут на тройном риттбергере, неправильные позиции на вращениях. Оценили произвольную Туктамышевой слабо — 135,90 балла. Общая оценка — 213,26.

— Туктамышева на третьем месте совершенно заслуженно. Были ошибки, видно, что она пока только набирает форму. Всё логично, — отметила олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Нервы Щербаковой

Ученицы Тутберидзе при этом тоже были небезупречны: первой катала Усачева, и статус лидера соревнований, очевидно, на нее давил. В результате Дарья упала с каскада тройных флипа и тулупа, да и в целом показала не лучший свой прокат.

— У Даши на мгновение случился ступор в голове, который и помешал уверенному прокату. Но в целом она большая молодец и заслужила высоких оценок, — поделилась своим мнением Алена Леонова.

Ошибка, правда, не особо сказалась на оценках Усачевой: 146,78 балла за произвольную, 76,42 — за технику и 225,19 — в сумме. Отличная заявка на медаль.

— Даша — харизматичная и красивая фигуристка, на нее приятно смотреть, — отметила Наталья Бестемьянова. — Она заслуженно получает высокие оценки за хорошее катание, несмотря на то что спортсменка молодая и без титулов.

Не без помарок произвольную программу исполнила и Щербакова. Снова проблема с каскадом тройной лутц и тройной риттбергер: она неуверенно приземлилась с лутца, поэтому от риттбергера пришлось отказаться. Анна попыталась в конце программы спасти положение и прыгнула вместо запланированного набора тройной лутц с тройным тулупом, но второй прыжок судьи ей не засчитали из-за превышения лимита на исполнение одинаковых прыжков.

— Абсолютно роскошный четверной флип! Были незначительные ошибки, но ее программа и прокат были намного убедительнее, чем у соперниц, поэтому она и победила, — поделилась мнением о катании Щербаковой Наталья Бестемьянова.

Поражена четверным флипом и Алена Леонова, но и она отметила некую нервозность Щербаковой, в результате которой фигуристка не смогла выступить так же уверенно, как месяц назад в Сызрани.

— Не было прежней легкости в прокатах, не очень в себе пока уверенна Анна, — сказала Алена Леонова. — Но сезон только начинается, она набирает форму, входит в соревновательный режим. К тому же Щербакова наверняка начинает осознавать важность соревнований, много лишних мыслей крутится в голове. Сегодняшняя ошибка — потеря концентрации, за всем не уследишь.

В других стартах важнейшим событием стала победа Михаила Коляды. В межсезонье Михаил перешел от Валентины Чеботаревой, с которой работал всю карьеру, к Алексею Мишину, и, похоже, новый союз уже дает первые результаты. В Сочи Михаил был как никогда уверен в себе и впервые за долгое время откатал две программы без падений. Второе место у мужчин занял Андрей Мозалев, третье — Дмитрий Алиев.